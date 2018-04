Ráj v Severním moři, kde si fotografové plní sny

Souostroví se skládá ze dvou malých ostrovů Helgoland and Düne, které se nacházejí v oblasti Pinnenberg ve spolkové zemi Šlesvicko – Holštýnsko. Hlavní a větší ostrov Helgoland má rozlohu asi 1 km² a trvale ho obývá asi 1 600 obyvatel.

Místní lidé patří převážně k národu Frísů a v současnosti žijí hlavně z příjmů z turistického ruchu. Ostrovy jsou sice součástí Schengenského prostoru, ale mají výjimku z jednotných předpisů o DPH, což umožnilo vznik duty free shopů.

Terej bílý: vrhá se do vln střemhlav rychlostí 90 km/h

Ptačí populaci vévodí hlavně terej bílý, velký elegantní pták s rozpětím křídel až dva metry. Je to neúprosný lovec, který se do vln vrhá střemhlav z výšky až 30 metrů rychlostí 90 km/h. Kořist polyká většinou ještě pod vodou, a proto mu francouzští rybáři dali přezdívku „Fou do Bassan“ neboli „Blázen z Bassanu“.

Ale na hnízdní skále s názvem „Dlouhá Anna“ můžeme pozorovat mnohem víc než jen tereje. Na příkrých, větru nastavených skalách hnízdí alkoun úzkozobý, alka malá nebo třeba racek tříprstý. Na plážích obou ostrovů pak potkáváme ústřičníky velké, kajky mořské, kamenáčky pestré a spoustu dalších druhů ptáků.

Kromě ptáků jsou na písečných plážích ostrova Düne k vidění dva druhy tuleňů. Mohutný tuleň kuželozubý dosahuje délky až 3,5 m a hmotnosti kolem 300 kg. Tuleni mají málo vyklenutou rohovku, a tak skvěle vidí i v zakalené vodě a pod vodou vydrží až úctyhodných 20 minut. Tuleň obecný je s délkou těla do dvou metrů a hmotností do 170 kg o poznání menší. Pod velkýma očima upoutají nozdry postavené do tvaru písmene V. Pod vodou vydrží obvykle 5 až 7 minut.

Pokud tady nechceme strávit letní dovolenou, slunit se na písčitých plážích a koupat se ve vlnách Severního moře, pak se sem vyplatí vypravit v době, kdy tu není příliš mnoho lidí. Jaro nebo podzim se jeví jako ideální a rozhodně to stojí za to. Není mnoho míst v Evropě, kde bychom mohli být zvířatům tak blízko a mít pocit, že jsme součástí dění. Z ostrova jsme odjížděli s vědomím, že se sem musíme zase vrátit.