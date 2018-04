Hejšovina, nejvyšší pískovcový vrch střední Evropy

Může se hodit

Machovská Lhota – Karlów – okruh Hejšovinou – Pasterka – Machovský kříž – Machov.

Celodenní túra o délce až 25 km, která má mnoho variant. Je třeba mít aktuální turistickou mapu, kde jsou zakresleny nové turistické značky. Na mnoha místech lze putovat a trasu si zkracovat též po neznačených lesních cestách. Mapa

KČT 1 : 50 000 č. 26 – Broumovsko, Góry Kamienne a Stolowe. Jak se tam dostat

Vlastní doprava:

Autem do Náchoda, zde odbočit do Polska na Kudowu-Zdrój, odtud po serpentinách vyjet na Karlów pod Hejšovinu.

Veřejná doprava:

Vlakem nebo autobusem přes Náchod do Police nad Metují, odtud autobusovou linkou na konečnou do Machovské Lhoty. ZAJÍMAVOSTI

Park Narodówy Góry Stolówe – byl vyhlášen roku 1993. Jeho sídlo se nachází v Kudowě-Zdrój. Nejhodnotnější část a vlastní jádro tohoto národního parku o celkové rozloze 62,8 km2 tvoří Hejšovina.

Błędne Skaly (Bludné Skály) – skalní labyrint přímo vedle státní hranice na polském území. Je tvořený 6 – 11 m hlubokými, dole rozšířenými rozsedlinami, kterými se proplétá upravená turistická stezka. V sezoně podobně jako na Hejšovině přelidněno! Z Karlówa asi 3 km pěšky.