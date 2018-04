Kde virgule dělá divy. Posvátný kámen, záhadné místo Rakouska u hranic

Může se hodit Jak se tam dostat Do příhraničních Hnanic i o víkendu zajíždějí linkové autobusy ze Znojma. Na západním okraji Hnanic se lze napojit na žlutou značku, která směřuje k Posvátnému kameni. Ale výhodnější variantou je pokračovat po silnici ve směru na Retz a ihned za budovou bývalé rakouské celnice zabočit první polní cestou doprava. Za chvíli poté stanete u Posvátného kamene.

Stejný přístup zároveň doporučuji motoristům. Žlutou značku pak stejně využijte k návratu do Znojma, od něhož vás dělí zhruba 16 km.

Během závěru léta se vyplatí za Hnanicemi přesedlat na červenou, protože právě tehdy okolo Havraníků a Popic kvetou vřesoviště. Od počátku května do konce září bývá o víkendech u Posvátného kamene otevřený vinný šenk, kde můžete ochutnat produkty vinařů z rakouské strany hranice a porovnat je s moravskými. Tip iDNES.cz - úleva s úsměvem

Náš tip je tentokrát určen výhradně pro pány: pokud se budete ochomýtat okolo znojemského vlakového nádraží, zavítejte na veřejný záchod. Rázem se ocitnete v útulném království tělesné úlevy, bohatě ozdobeném plakáty kolejových vozidel celé Evropy a doplněném vtipnými ukázkami lidové hospodské moudrosti, které vás po nutném úkonu příjemně obohatí na duchu i poučí. Až se vám vůbec nebude chtít tuto pokojnou nekonvenční oázu opustit. Zda stejná nálada vládne též oddělení pro dámy, nemohu bohužel potvrdit. Internet

www.retzer-land.at

www.retzbach.gv.at