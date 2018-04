HEIDELBERG, město filozofů

Kobercové nálety spojeneckého letectva zpustošily většinu zdejších měst. Jen těm menším se pohroma většinou vyhnula a ta si uchovala svůj středověký půvab.

Perlou mezi těmito skvosty je Heidelberg, světová metropole filozofů, město s nejstarší a nejproslavenější německou univerzitou, město studetských lokálů a antikvariátů i středověkých uliček dlážděných kočičími hlavami. Třicet tisíc studentů, pětina obyvatel města, dodává Heidelbergu zvláštní atmosféru.

Romantické je už ostatně samo místo, strmé údolí vinic a lesnatých kopců kolem Neckaru, přítoku Rýna.

Starému městu vévodí polozřícenina rozsáhlého kurfiřtského zámku založeného ve třináctém století rýnským falckrabím Rudolfem I., který z Heidelbergu učinil sídelní město svého bohatého státu.

Většina nejvýznamnějších staveb zámku patří k vrcholům německé renesance, kdy se město stalo jedním z center reformace. Zámek byl také sídlem českého "zimního krále" Friedricha Falckého. Ruina zámku, vypáleného v sedmnáctém století francouzskými vojsky, začala být opravována koncem minulého století. Dnes je jeho větší část přístupná a zbylé ruiny dotvářejí jeho romantickou kulisu. V zámku je zajímavé lékárnické muzeum a také velký sud Karl Theodor, údajně největší vinný sud v Německu s objemem 220 000 litrů.

Samo staré město má své centrum soustředěno kolem Marktplatzu, uprostřed něhož stojí Herkulova fontána, kde byly upalovány ve středověku čarodějnice, pozoruhodný renesanční Haus zum Ritter a radnice. V gotickém kostele Svatého ducha (Heiliggeistkirche) s náhrobky zakladatele Heidelberské univerzity Ruprechta III. a jeho manželky.

Nedaleko od Marktplatzu začíná univerzitní areál, kde kromě slavnostního sálu univerzity, zrekonstruovaného v minulém století, je i kuriózní studentská šatlava i proslavená univerzitní knihovna.

Mezi Hlavní třídou (Hauptgasse) a středověkým mostem přes Neckar je rodný dům prvního prezidenta meziválečné výmarské republiky Friedricha Eberta, v němž je výstava přibližující osudy tohoto významného německého demokrata.Na druhé straně řeky, kde je roztroušeno jen pár honosných vil, začíná proslavená Cesta filozofů (Philosofphenweg), která byla oblíbenou procházkou i pro Hegela.

Večer Heidelberg ožívá desítkami lokálů, z nichž tu pravou atmosféru mají ty studentské, které se nevyskytují kromě proslaveného Roter Ochsen na Hautstrasse, ale v uličkách v okolí univerzity.

Nejlepším obdobím pro návštěvu města je údajně podzim, kdy okolní kopce hrají všemi barvami a v hospůdkách nalévají mladé víno. Několika místním festivalům se raději vyhněte - pro davy lidí si totiž z města mnoho nevychutnáte.



JAK SE TAM DOSTAT: Heidelberg leží nedaleko hlavního železničního a silničního tahu Frankfurt nad Mohanem - Mannheim. Z letiště ve Frankfurtu jezdí do Heidelbergu dokonce přímé expresní autobusy Lufthansy.

UBYTOVÁNÍ: Ubytování ve městě je poměrně drahé, ale je zde velký výběr. Při vybírání restaurací se podívejte nejdříve na jídelní lístek, některé podniky patří totiž do nejvyšší kategorie s příslušnými cenami.

INFORMACE: Turistické informace vám v době mezi 9-19 hodinou, v neděli od 10 do 18 hodin, podají na hlavním nádraží (Hauptbanhof) tel: 0049/6221/27735.