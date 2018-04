Hefaiston: kováři mají jubilejní sraz

Ani tropická vedra s teplotami přes 30 stupňů Celsia neodradila tisíce lidí od návštěvy hradu Helfštýna na Přerovsku, kde v sobotu a v neděli pracují u výhní kováren stovky řemeslníků z celého světa. Mezinárodní soutěžní setkání uměleckých kovářů Hefaiston se na Helfštýně koná už podvacáté.



"Máme evidováno 524 kovářů, ale desítky řemeslníků přijely až dnes bez ohlášení. Další se chystají na hrad v neděli," řekla Gabriela Symerská z organizačního štábu soutěže.



Hefaiston pořádaný Muzeem Komenského, jež hrad spravuje, patří k prestižním mezinárodním akcím. Dobře se o něm ví po celém světě. Lipník nad Bečvou hledají zmateně za dlouhých večerů v podrobných mapách Evropy umělečtí kováři v Japonsku, Kanadě nebo Izraeli.

Princip Hefaistonu je léta stejný a neměnný. Týden před ním se koná na hradě Kovářské fórum: jeden nebo více kovářů pracují v hradní kovárně na svém návrhu. Týden je doba, kdy musí stihnout realizovat svoji představu. To, co vykovají, pak na hradě zůstává a konfrontovat se s "čerstvým" dílem mají příležitost nejen příchozí na následném víkendovém Hefaistonu, ale i mnohosethlavá kovářská konkurence.

Extravagance? Proč?

Hefaistonovy kulatiny přímo vybízejí k otázce, co bude letos oproti předchozím létům jinak. "Rozhodně kvůli dvacetinám nepostavíme Hefaiston na hlavu," chladí nadšení Marcela Kleckerová z Muzea Komenského. "Proč taky. Naopak, vycházíme z toho, co se za oněch dvacet let opravdu osvědčilo, a to nejen pro nás, ale i pro návštěvníky a vystavující kováře."

VÍKENDOVÝ DOTAZNÍK

(glosa Ivany Pustějovské) Odpovězte dle pravdy:

1. Chcete se ve svém volném čase dobrovolně mačkat na pár metrech čtverečných s tisíci lidmi?

2. Máte chuť šlapat do kopce a potit se horkem?

3. Máte nervy na to, hlídat dítě (psa), aby se nezaběhlo?

4. Chce se vám zápasit o místo na parkovišti a troubit na tutana před vámi, který neumí zaparkovat?

5. Milujete fronty na limonádu, pivo a párek?

6. Toužíte bojovat ostrými lokty o dobré místo s výhledem?

7. Vydržíte stížnosti manžela-manželky na teplé pivo a ztracenou kabelku?

8. Chcete vidět na vlastní oči originální umělce a řemeslníky, kterým se rodí pod údery kladiva krása?

Pokud odpovíte alespoň na číslo 8 "ano", jste na nejlepší cestě na Hefaiston. Věřte, navzdory všem protivenstvím to stojí za to.

Právě posledně zmiňovaným, kterých přijíždí na šest set a kteří jsou na Hefaistonu nejdůležitější, musí pořadatelské muzeum nabídnout odpovídající servis. Jaký? Třeba takový, že mají pro sebe jeden den – pátek – kdy mohou instalovat své práce, ale také se spolu pobavit. Čekají je referáty, besedy, ale i třeba prohlídka přerovského zámku a muzejních expozic. Den pak končí společnou večeří a posezením při cimbálovce Primáš.

Rekordy? Snad ani ne

Loni padl rekord, jen platících návštěvníků prošlo během soboty a neděli Helfštýnem na deset tisíc. Spolu s vystavujícími a hosty se pak výsledné číslo vyšplhalo někam ke třinácti tisícům. "Když si uvědomíme, že je to návštěvnost za den a půl, tak je to vlastně šílené," říká Kleckerová.

I proto se k lámání rekordů staví odmítavě. "Nemá smysl každým rokem posouvat hranice návštěvnosti. Lidé sem totiž chodí proto, aby něco viděli, cítili se pohodlně, dobře. A to je možné jenom do jistého počtu lidí," vysvětluje správkyně hradu.

Novinky? Pohodlí především

Když se sejde na jednom místě několik tisíc lidí, vždycky něco chybí. Nejčastěji pití a jídlo. "Samozřejmě že z minulých let víme, že nestačí kapacita restaurace, ani několika stánků, které byly v areálu hradu. Jenže my hrad – tuto naši galerii v exteriéru – nemůžeme prošpikovat stánky," vysvětluje Kleckerová. Takže to bude na Helfštýně jako "u Suchánků"?

"To rozhodně ne. Nově postavíme před hrad na louku velkokapacitní stan, v němž bude občerstvení non;stop," říká Kleckerová. Jako každým rokem bude fungovat kyvadlová doprava mezi Lipníkem a hradem.

"Nové místo jsme také našli pro různé prodejce, včetně stánků s kovářskými výrobky a technikou. Stánky budou poblíž parkoviště, kousek dál od hradu. Důvod je jednoduchý: když jsme před hrad postavili občerstvení, nemůžeme tam postavit ještě plno krámků. To by tam nebylo k hnutí."

PROGRAM HEFAISTONU Pátek 24. srpna

13.00, Výstavní sál na 2. nádvoří

Vernisáž výstavy Variace na kov - drátěné objekty Štefana Mlicha a obrazy Marianny Bohušové ze Slovenska.

17.00 – 18.30, Přerov

Přivítání účastníků Hefaistonu na zámku v Přerově. Volná prohlídka expozic a výstav muzea

Sobota 25. srpna

9.00 – 18.00, Helfštýn

Demonstrace kovářské tvorby, výstava kovářských exponátů

17.00 – 19.00, Helfštýn

Ocenění dlouholetých spolupracovníků Hefaistonu

23.40 – 23.55, Helfštýn

Ohňostroj

Neděle 26. srpna

9.00 – 13.00, Helfštýn

Demonstrace kovářské tvorby, výstava kovářských exponátů

14.30, Helfštýn

Vyhodnocení soutěží, předání cen a diplomů

Novinkou bude i pohodlné posezení. "Dostali jsme příspěvek z fondu Phare na mobilní pódium, z něhož se dá poskládat i stupňovitá tribuna. Vypadá moc pěkně," soudí Marcela Kleckerová.

Nebývá zvykem se silným mužům motat okolo kovadlin a kladiv. Letošek je výjimkou. Na hrad přijede i kovář jménem Jan Kovář, který pracuje s "polní výhní". "Bude předvádět, jak se dřív pracovalo. Navíc budou mít lidé možnost si sami na druhém nádvoří práci vyzkoušet," slibuje Marcela Kleckerová.

Cizinci? Argentinec bez vlajky

Na Hefaiston se sjedou umělečtí kováři z devatenácti zemí. Někteří tu ještě nebyli a jejich příjezd připravil pořadatelům perné chvilky. "Poprvé k nám míří kováři z Kanady, kteří tu ještě nebyli. Zjistili jsme to, když jsme chystali vlajky na pověšení a kanadská chyběla. Rychle jsme ji museli dokoupit," říká Kleckerová.

Stejně jako Kanada si odbude na hradě premiéru Španělsko a Argentina. Zatímco Kanaďan i Španěl mohou nakonec zálibně spočinout na zástavě své země, Argentinec má smůlu. "Opravdu jsme ji nesehnali," přiznává Kleckerová. Přijedou i kováři z Japonska, Itálie, ekipa z Izraele a další.

Suvenýry? Mince do kapsy

Premiéry se dočká i historická mincovna, kterou na hradě nově zbudovali. Budou se v ní razit pamětní mince ke dvacátému Hefaistonu. Mince je z cínu a bude na prodej.

"Už jsme nějaké mince vyrobili v předstihu, takže by se snad mělo dostat na všechny, i na ty, kteří by si nestačili koupit suvenýr na památku přímo v mincovně. Pokud by ale byla poptávka obrovská, můžeme tyto mince razit i po Hefaistonu. Navíc se chystáme udělat pro sběratele i sérii stříbrných pamětních mincí," slibuje Marcela Kleckerová.