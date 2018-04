Havelka uvádí hvězdný prach

Diváci se podle něho ani ve třetím koncertním programu, který společně se svým orchestrem přichystal, rozhodně nudit nebudou. Jak dodává, on i kapela se drží dvou principů: sólově představit jednotlivé členy orchestru a připomenout pomalu zapomínané hvězdy žánru.

"Každý z členů orchestru má nějakého svého favorita, kterého obdivuje, kterého se snaží napodobit nebo který jej dokonce kdysi, někdy na počátku jeho muzikantské kariéry, vůbec k jazzu obrátil. Proto každý z nás předvede nějaký kousek z jeho repertoáru. Každý z nás představí svého oblíbence a zároveň sebe sama," uvádí Ondřej Havelka.

Návštěvníci koncertu se tak kromě hudby Louise Armstronga, Glenna Millera, Bennyho Goodmana setkají se jmény Hugo Haas a Bing Crosby, kteří by letos oslavili sto let. "Zkrátka a dobře, co nástroj, co post v kapele, to atraktivní kousek z dílny legendárního muzikanta, který se sice už dávno v prach obrátil, avšak zůstal zatraceně hvězdný," shrnuje Havelka.