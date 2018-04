Havaj: krásný, ale hodně drahý americký ráj na zemi

Pro nás je synonymem absolutní pohody. A je to přirovnání trefné, havajské ostrovy jsou opravdu pohodové. Jenže stejně tak jsou těžko dostupné. Z našeho pohledu leží přesně na druhé straně světa, míněno v rámci severní polokoule, a jsou považovány za nejvzdálenější a nejodlehlejší místo na zemi. Leží téměř uprostřed Tichého oceánu. Přes 4 000 kilometrů od západního pobřeží USA, skoro 6 000 kilometrů od Japonska a nejblíž je z nich na Aljašku, ale i tam to je zhruba 3 800 kilometrů.

Přestože je najdeme těsně pod obratníkem Raka, jejich klima je tropické. Počasí se během roku výrazně nemění. Na pobřeží je přes den celý rok okolo třiceti. Ve vyšších polohách je však klima odlišné, třeba na nejvyšší hoře Mauna Kea leží v zimě sníh. Ve středních polohách pak panuje trvalé jaro s příjemnými teplotami okolo 22 stupňů Celsia. I proto je Havaj nesmírně oblíbená nejen mezi americkými důchodci a rentiéry.

Celý svět na jednom ostrově

Díky geografickým propozicím můžete na největším z havajských ostrovů, který se jmenuje příznačně Havaj, ale všeobecně se mu říká Big Island, za jeden den projet celý svět. Od korálových útesů a tropických pralesů přes poušť, sopečné pláně, horské pastviny, jehličnaté lesy až po vysokohorské pásmo. Na Havaji je i nejdeštivější místo v USA, najdete zde nádherné pláže s různými barvami písku, překrásná tropická údolí, v moři můžete potkat velryby a na pláži obří želvy.

Prakticky jediným možným způsobem, jak se na Havaj dostat, je letecká doprava. Nejčastěji se létá západním směrem přes USA, kde je ale nutné přestupovat. Cesta trvá s přestupy okolo 24 hodin. Pokud se letí přes Asii, což je jen o něco delší varianta, tak se překonává datová hranice. Směrem na Havaj den získáte, zpátky o něj zase přijdete. Letenky východním směrem jsou ale výrazně dražší než při cestě přes USA. Běžná cena letenky západním směrem je okolo 22 000 korun, když budete mít štěstí na nějakou akci, tak se lze dostat i na 15 000 korun. Ale to musíte mít štěstí.

Výlet na Havaj lze podniknout i při cestách po západním pobřeží USA. Letenky pak lze mimo sezonu sehnat už od 7 000 korun. V kombinaci s nějakým promotarifem na západ USA (který je rozhodně častější než promotarif přímo na Havaj) se dá dostat pod dvacetitisícovou hranici za letenku z Evropy. Letenky přes Asii bývají dražší. S jediným přestupem v Soulu z Prahy nabízí Korean Air letenky již okolo 25 000 korun.

Letecké muzeum na ostrově Ford Island uprostřed Pearl Harboru. Jeden hangár je věnovaný bitvě o Pearl Harbor, v druhém a na ploše před ním jsou modernější stroje americké armády. Abyste si při nákupech neušlapali nohy, tak třeba v nákupním centru Pearl City v Honolulu mají monorail, který jezdí mezi dvěma částmi obřího nákupního centra. Jízda stojí půl dolaru.

Další peníze ukrojí letenky za přelety mezi ostrovy, navštívit totiž na Havaji jen jeden z ostrovů by byla velká škoda. Mezi ostrovy je letecká doprava jedinou možností, trajekty nejezdí. Hustota leteckého spojení je obrovská, je to vlastně místní MHD. Letenky stojí v akci od 50 dolarů, běžná cena je mezi 80 až 100 dolary a pozor, jak je v USA obvyklé, za odbavené zavazadlo se většinou platí zvlášť, a to přibližně 17 dolarů za kus.

Drahé ubytování a tipy, jak ušetřit

Jenže samotná letenka či letenky nejsou jediným výrazným nákladem na cestu, jak je tomu třeba v jihovýchodní Asii. Ubytování na Havaji je všeobecně drahé a pokud se trefíte do hlavní sezony, která kopíruje naší zimu či do některých amerických svátků, ceny hotelů a třeba i pronájmů aut šplhají do závratných výšin.

Výrazně ušetříte, jen když se spokojíte se spaním po kempech ve vlastním stanu. Jinde rozšířených a levných hostelů totiž na Havaji mnoho není a případně v nich zaplatíte za lůžko běžně okolo 600 korun za noc ve společné místnosti. U kempů se vyžaduje povolení, které je nutné mít vyřízené dopředu přes internet nebo přes kanceláře na ostrovech. A pozor, jeden den v týdnu kempy zavírají, což je ochrana před bezdomovci, pro které je Havaj díky klimatu optimálním místem pro život.

Dobře přístupných pláží není na Big Islandu mnoho. Jednou z nejhezčích je Kua Bay severně od letiště v Koně. O víkendu je zde hodně plno, u pláže jsou sprchy, vede sem asfaltka a je zde i parkoviště.

Mimo hlavní sezonu stojí nejlevnější hotely, bez ohledu na ostrov, od 80 dolarů včetně daně. U pěkného ubytování je nutné počítat denně s částkou okolo 100 dolarů, asi 2 000 korun. Pokoje jsou ale většinou velké a vyspí se v nich tři až čtyři lidé. Ne vždy je to bez příplatku legální. V sezoně pak ceny stoupají o 50 až 100 procent nahoru, což platí především o Honolulu a ostrově Maui. A pokud si chcete užít, tak mnohé pětihvězdičkové resorty mají špičkové vily za 1 000 i více dolarů na noc.

Vcelku běžnou a někdy i ekonomicky výhodnou variantou ubytování jsou soukromé apartmány. Těch je na Havaji velké množství a ne každý je využitý celoročně. Majitelé (často v rámci time sharingu, výměnné intervalové rekreace) pak apartmány přes agentury pronajímají. Cena za pěkný byt 2 + 1 v areálu s bazénem stojí od 70 dolarů včetně daně. Někdy se vyžaduje další poplatek za úklid, a to především u kratších pronájmů. Výhodou apartmánů je vybavená kuchyň, pračka se sušičkou a mnoho dalšího vybavení včetně sportovních potřeb jako třeba surfovací prkna, kola a další. To vše je v ceně. Nakonec i mnoho hotelů na Havaji funguje částečně jako apartmány, které se následně pronajímají jako hotelové pokoje. Ač mají individuální vlastníky.

Pohled ze sopky Halekala na ostrově Maui na Big Island s dvojicí sopek Mauna Kea (vlevo) a Mauna Loa. Pokud se nebudete chtít mačkat na Waikiki Beach, můžete vyrazit městským autobusem na severní pobřeží, které lemují hezké pláže.

Půjčení auta: kde a za kolik

Dalším významným nákladem pro poznávání Havaje je automobil. Bez něj to jde jenom na Oahu, který má výborný systém MHD dotovaný částečně ze speciální přirážky ke spotřební dani, obdoby naší DPH. Na Oahu auto nutné není, autobusy křižují celý ostrov a v rámci Honolulu jezdí každou chvilku. Jinde to ovšem bez auta prakticky nejde.

I z toho důvodu parkoviště půjčoven aut zabírají u jednotlivých letišť obrovské plochy a často si na půjčení počkáte ve slušné frontě, ač za přepážkou stojí klidně deset operátorů. S ohledem na pojistku nemá cenu hledat pronájem auta přímo na místě nebo přes americké pobočky autopůjčoven. Nejlepší tarify mají evropští zprostředkovatelé, v ceně je většinou pojistka bez spoluúčasti.

Nejmenší auta lze na týden pořídit od 4 500 korun, oblíbený Jeep Wrangler pak zhruba od 6 000 korun na týden. Jeep, případně jiné opravdové čtyřkolky, se hodí třeba na Big Islandu, kde je hodně pláží dostupných jen po šotolinových cestách. Naopak třeba na Maui nebo Oahu je čtyřkolka víceméně zbytečná. Jen pozor, autopůjčovny nepovolují jezdit mimo asfaltové silnice, a to bez ohledu na typ auta. Pojistka pak neplatí. V praxi na to velká část turistů nehledí.

Havaj je sice součástí USA, ale oproti kontinentu je tamní cenová hladina o poznání vyšší. Třeba benzin je na Havaji v průměru o 20 procent dražší. Aktuálně zaplatíte za galon (asi 3,6 litru) okolo čtyř dolarů. A ač se to nezdá, při podrobném prozkoumávání jednotlivých ostrovů najedete hodně kilometrů. Na opravdu rozsáhlém Big Islandu klidně 1 000 a víc za čtyři dny.

Mezi ostrovy létají různá letadla od nejmenších pro několik pasažérů až po běžné dopravní stroje. Cesty trvají pár desítek minut a odbavení je velmi rychlé. Na vrcholu Mauna Kea je sestava observatoří. Cestu na vrchol zvládnou i běžná osobní auta (neplatí zde pojistka autopůjčoven), jen nesmí pršet.

Potraviny a restaurace

Tip Většina samoobsluh má nižší ceny se slevovou kartou. Tu vám ochotně vystaví na informacích, nebo vám její číslo vygeneruje přímo pokladní.

Podobně jako s palivem je to i s cenami potravin. Celková hladina je vyšší než v ČR, a to především pokud nechcete nebo nemůžete nakupovat v americkém stylu. To znamená, že zboží ve velkém balení je často násobně levnější než u jednotlivých kusů. Levněji je na Oahu, respektive přímo v Honolulu, což platí i o restauracích. Běžný oběd pro dva pořídíte v těch levnějších do 30 dolarů včetně spropitného. Na dalších ostrovech je už o poznání dráž.

Jak je v USA obvyklé, hlavním místem pro stravování jsou nejrůznější fast foodové řetězce. Nabídka je obrovská, za hlavní menu včetně bezedného nápoje dáte do deseti dolarů. Dobrou zprávou pro milovníky českého piva je obvyklá přítomnost plzeňského v mnoha samoobsluhách. Cena není zas tak šílená, ve větším balení vyjde třetinka na 26 korun. A na ostrově Maui je několik restaurací, kde dokonce plzeňské čepují a chlubí se tím na reklamních panelech. Nutno dodat, že to jsou dražší restaurace.

Na druhou stranu i na Havaji je mnoho zboží levnější než V Evropě, což platí především pro oblečení a kosmetiku. V Honolulu jsou desítky obchodních center včetně několika obřích, kde našinec výhodně nakoupí. Sortiment kopíruje tamní podnebí, zimního zboží v nabídce mnoho není.

Celkově je Havaj velmi drahá destinace. Nejšetrnější cestovatelé uvádějí, že je čtrnáctidenní pobyt na ostrovech vyšel okolo 15 000 korun při spaní v kempech a sdílení auta s více lidmi. K tomu je třeba připočíst letenku. Celkově se tak nedá dostat pod hranici 30 000 korun, ale to je už opravdu velmi úsporné cestování a ještě je nutné mít štěstí na levnou letenku. Kdo sice nechce utrácet, ale chce spát v hotelech, půjčí si auto a navštíví tři ostrovy, tak při cestování ve dvojici bude na Havaj potřebovat s letenkou přes 50 000 korun. Horní hranice je pak otevřená, v luxusních hotelech lze za 14 dnů utratit na osobu klidně 100 000 korun.