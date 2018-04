Haškova Lipnice

Mezi Humpolcem a Světlou nad Sázavou v jihovýchodních Čechách se tyčí na zdaleka viditelném asi 600 metrů vysokém kopci mohutná zřícenina hradu Lipnice.Hrad založili páni z Lichtenburka na začátku 14. století. V dalším období, kdy jej vlastnil Čeněk z Vartenberka, byli v hradní kapli vysvěceni husitští kněží. V 16. století nechala hrabata z Thurnů Lipnici renesančně přestavět. Za třicetileté války došlo k obsazení hradu Švédy. Částečně obýván pak byl až do roku 1869, kdy vyhořel a rychle se začal měnit ve zříceninu. Od roku 1925 až do současnosti se Lipnice s přestávkami opravuje. Do dnešní doby se z hradu zachovalo torzo zhruba 40 metrů vysoké Velké věže, části bývalého Trčkovského paláce, kaple, mohutný Thurnovský palác, 40 metrů vysoká věž Samson a okolní hradby. Prohlídka hradu probíhá s průvodcem, který podá podrobný výklad o historii hradu. Při prohlídce tady také uvidíte různé historické expozice, sbírku gotických kachlů a skla, 33 metrů hlubokou studnu se starobylým rumpálem a hradní kapli, kde byly teprve až ve 20. století nalezeny dvě kostry zazděných osob. Má to být patrně Kateřina z Landštejna a její milenec. Asi v polovině Velké věže je umístěna hradní vyhlídka, odkud je pěkný rozhled do kraje. Na východě je vidět zvlněná krajina Havlíčkobrodska v pozadí se Žďárskými vrchy, na jihu to jsou zalesněné hřebeny v čele s nedalekým vrchem Orlíkem a kopce v okolí Větrného Jeníkova. Na západě spatříte zvlněnou krajinu na Čechticku a na severozápadě, přímo naproti, nejvyšší kopec v celém okolí - Melechov s kamennou věží, jež prý je jedním z pomyslných středů Evropy. V městečku Lipnici nad Sázavou také dlouho žil a zemřel spisovatel Jaroslav Hašek. Nedaleko hradu je Haškův domek s muzejní expozicí. Pohřben byl na místním hřbitově, kde můžete vidět jeho hrob. Na náměstí je i hospoda původně zvaná "U invalidů", kde Hašek diktoval část svého nejznámějšího díla "Osudy dobrého vojáka Švejka". Dnes se tato hospoda jmenuje "U české koruny". V Lipnici nad Sázavou se také každoročně konají ke konci června populární festivaly humoru a satiry s názvem "Haškova Lipnice", spojené s literárními soutěžemi a výtvarnými výstavami.Autem se do Lipnice nad Sázavou dostanete velmi snadno, nejbližší železniční zastávka, přibližné šest kilometrů vzdálená, je u obce Horní Pohled mezi Světlou nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem.