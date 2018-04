Harmanecká dolina: jeskyně, nejdelší tunel i unikátní vodní žlab

Co zajímavého v Harmanecké dolině Harmanecké papírny – méně poetickou část Harmanecké doliny představují budovy známých Harmaneckých papíren v obci Harmanec. Proslulost získaly v minulosti hlavně výrobou toaletního papíru. Vojenský kartografický ústav (VKÚ) – najdete rovněž v obci Harmanec. Je to největší továrna na výrobu slovenských map a atlasů.

Harmanecké vodopády – najdete v nových mapách celkem dvě značky: jeden kousek u parkoviště pod jeskyní s názvem Harmanecký, druhý asi o 2 km výše pod názvem Hornoharmanecký. Přístup k prvně jmenovanému je velmi obtížný.



Motorest v osadě Horný Harmanec – představuje poslední příležitost ke skvělému a levnému občerstvení před silničními serpentinami na sedlo Malý Šturec. Stylový dřevěný interiér je vyzdobený fotografiemi z přírody Velké Fatry a Kremnických vrchů. Kotolnica – skalnaté návrší nad vstupem do Harmanecké jeskyně, vzdálené zhruba 15 minut pochodu. Skvělý rozhled do hlubin Harmanecké doliny