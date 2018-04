Hanč a Vrbata, výjimečný příběh přátelství dojímá i po 100 letech

Nikdo neví, co přesně se v osudné okamžiky dne 24. března 1913 ve sněhové vánici nedaleko Labské boudy vlastně odehrálo. Známé je pouze to, že polomrtvého Hanče našli oblečeného do Vrbatova kabátu a čepice. Do oblečení svého dlouholetého přítele, který se přišel podívat na prestižní lyžařský závod, v němž chtěl Hanč znovu dokázat, že je nejlepší.

Událostmi z Krkonoš se inspiroval např. i známý film Synové hor režiséra Čeňka Duby z roku 1956, je v něm však řada nepřesností.