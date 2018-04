Hamilton: ostrovní perla, kde se dají vydělat za půl roku dva miliony

aktualizováno

Tyrkysové moře, pláže s jemným bílým pískem, potápění mezi korály a slunce po celý den. A po celý rok. To nabízí Hamilton Island v Korálovém moři. V létě, od října do března, je tu kolem 31 stupňů. Když udeří zimy, teploty padnou proklatě nízko, až na strašných 25–26 stupňů. Na takový mráz by pak člověk ani koalu nevyhnal...