Hameln: jak to bylo s Krysařem

Vosková figurína krysaře. Útulné náměstí naproti kostelu zdobí zachovalé historické domy. Nejznámější budova Hamelnu s krysařským "orlojem". Výjevy figurek na otevíracím štítu orloje.

Po chvíli se rozevřou železná vrata ve štítu a důmyslný mechanismus postrčí dopředu točnu, na níž defilují figurky. V prvním dějství vábí za veselého zvuku píšťaly pestrobarevně oděný Krysař krysy ven z města. Sotva se zavřou dveře za posledním krysím ocáskem, zlomí se tón píšťaly do smutné a zlověstné melodie. To na scénu »přichází« shrbený Krysař v kápi, aby se pomstil měšťanům a odvádí s sebou hamelnské děti. Také za nimi se zavře železný poklop až na dvě - němého chlapce a slepou holčičku. »V tomto vyznění kopíruje hamelnský 'orloj' výklad bratří Grimmů, který se opírá o staroněmeckou legendu,« vysvětluje ředitel muzea v Hamelnu, Norbert Humburg, jeden z největších odborníků na Krysařův příběh. »Podle ní Krysař vyhnal z města obtížné hlodavce, ovšem místní obyvatelé mu odmítli zaplatit odměnu. Proto odvedl za pomoci své píšťaly z města všechny děti starší čtyř let a ty se navždy ztratily. Až na dvě - němého chlapce a slepou dívku,« dodává. Podle Humburga existuje na tuto legendu bezpočet variací, jak ostatně dokazují i publikace shromažďované v hamelnském muzeu. Mezi jednotlivými vydáními Krysaře z nejrůznějších koutů světa nechybí mimo jiné ani česká verze. Zahraniční návštěvníky Hamelnu možná překvapí místní pojetí samotné postavy Krysaře. Většina lidí si představuje, že jde o bytost šerednou, temnou, vzbuzující odpor a strach. Tak byl ostatně Krysař prezentován i v nedávno uváděném stejnojmenném muzikálu u nás. A však hamelnský Krysař je pravým opakem: pestrobarevný pištec (tomu odpovídá i anglický název The Pied Piper) v elegantním klobouku. Pokud budete mít štěstí, můžete strakatého muže s píšťalou potkat přímo na ulici. V opačném případě si můžete prohlédnout alespoň jeho voskovou figurínu u vchodu do muzea. Vyvedeného v pestrých barvách ho najdete i na zdech v podchodu. »Krysařova podoba, jak ji chápeme u nás ve městě, je možná jiná, než jakou mají představu návštěvníci, kteří k nám přijíždějí,« připouští s úsměvem Katharina Hucksová. »Ovšem je třeba si uvědomit, že by působilo nanejvýš podivně, kdyby se ulicemi mezi turisty potulovala postava v roztrhaných hadrech,« dodává. Krysař také podle ní sehrává důležitou divadelní roli: každou neděli se v hlavní sezoně odehrává na náměstí před kostelem představení, v němž účinkují hamelnští školáci a - jak jinak pestrobarevný pištec. »Rozhodně takový kostým působí na jevišti lépe, než temná kápě, a diváci si nestěžují,« říká Hucksová. A bude-li někdo s kašírovaností legendy přesto nespokojen, má jistou možnost. Když zajde do prvního patra v muzeu, za sklem v rohu najde přesně to, co očekával před příjezdem do Hamelnu: bytost ohyzdnou, se špinavými nehty a obklopenou pravými (i když vycpanými) krysami. Zřejmě jedinou tohoto druhu v celém městě.Cestujete-li vlastním autem, existuje hned několik variant. Nejpohodlnější však je zamířit přes Chomutov a Horu Sv. Šebestiána na německý Chemnitz, zde se napojíte na dálnici číslo 4 (E40) směr Erfurt, po níž pojedete až do Eisenachu. Zde sjedete na silnici číslo 7 směr Kassel, u kterého se napojíte na dálnici číslo 7 (E45) směr Hannover. Asi po půlhodině jízdy jsou už značené odbočky na Hameln. Z dálnice sjeďte co nejdříve, protože méně frekventované silnice vedou velmi malebnou krajinou a provoz zde nebývá nijak hustý. V samotném Hamelnu není orientace nijak složitá. Kolem historického centra vede okruh, odkud jsou vyznačené směry na záchytná parkoviště. V centru samotném není nikterak snadné zaparkovat - to se dá jen v případě, že zde máte objednaný hotel. V takovém případě můžete autem zajet do dvora, za to však zaplatíte poplatek (zhruba deset marek za den).Turistické informace najdete při východním výstupu z historického centra (projdete podchodem, v němž jsou mimo jiné toalety pro vozíčkáře) na ulici Deisterallee. V kanceláři jsou k dispozici knižní průvodce, mapy města, nepřeberné množství suvenýrů. Je zde možno sjednat si průvodcovské služby (v němčině a angličtině), v případě skupiny se dá také dohodnout, že vás přijde přivítat »nefalšovaný« Krysař. Telefon (05151)202617-9.Nabízí se mnoho předmětů s »krysařským« motivem. Populárním suvenýrem jsou například malé krysy vymodelované z chlebového těsta, které jsou k dostání v mnoha místních obchodech, popřípadě hotelových recepcích. Originálním dárkem je však speciální druh silného alkoholu, jenž se prodává pod názvem »Ratten Killer«.