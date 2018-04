Haiti očima Čecha: bolavý vřed Karibiku, kam míří jen ti nejotrlejší

Zemětřesení zabíjelo na Haiti, jedné z nejchudších zemí světa. Je to země tak ubohá, že pro to ani nemáme měřítka. Z devíti milionů lidí tu žije 80 procent s méně než dvěma dolary denně. Polovina obyvatel je negramotná. Když někdo zemře, mrtvolu děti při cestě do školy netečně překračují.