Haiti: největší pevnost západní polokoule i resuscitace na Highway1

Jednodenní výlet na Citadelu dříve nabízely některé turistické agentury hlavně z blíže ležících letovisek u severního pobřeží Dominikánské republiky (např. Puerto Plata), dnes to však příliš obvyklé není. Pokud se vám k cestě na Haiti podaří přemluvit nějakého dominikánského taxikáře, můžete si výlet zorganizovat sami. A je to možné absolvovat dokonce i veřejnou dopravou, tato varianta ovšem vyžaduje pevné nervy při přechodu hranic mezi městy Dajabón (DR) a Ouanaminthe (Haiti). V případě individuální cesty budete z časových důvodů na Haiti nejspíš muset přenocovat – pár špinavých "hotelů" najdete v nedalekém městě Cap-Haïtien. Bezpečnost Haiti dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším zemím světa co se násilné kriminality týká. Během posledních osmi let se, alespoň podle dostupných odhadů, sice bezpečnostní situace o něco zlepšila – to však neznamená nic jiného, než že únosů (motivovaných výkupným) a vražd (motivovaných majetkovým prospěchem) jen trochu ubylo. Většina západních zemí, včetně českého ministerstva zahraničních věcí, stále turistické cesty na Haiti důrazně nedoporučuje .

