Haiťané studují v parcích kvůli nedostatku elektřiny

Není tady v noci sama. Centrální náměstí ve čtvrti Carrefour-Feuilles je plné lidí hrajících košíkovou nebo se jen tak potloukajících. Stalo se také jedním z hrstky míst, která si obyvatelé Port-au-Prince oblíbili, protože zde nalézají světlo ke

čtení za noční tmy.



Výpadky dodávek elektřiny v hlavním městě neustále rostou, přičemž většina lidí nemá elektřinu 16 až 22 hodin denně. Na některých přehuštěných předměstích nemají lidé elektřinu vůbec. Dokonce ani boháči s invertory, které mění stejnosměrný proud z baterií na střídavý proud, trpí, protože energetická společnostjim nemůže dodávat dostatek energie na dobití baterií.



Studenti, kteří nemají to štěstí, že by bydleli v blízkosti osvětlených veřejných míst, musejí upravovat svůj studijní plán podle EdH. Jestliže vláda dodává elektřinu od tří do pěti ráno, studenti vstávají a v těchto hodinách se věnují učení. Jestliže

není dostatek elektřiny, jdou do školy nepřipraveni. Přesto se rýsuje naděje v podobě dvou akcí vlády: jednu dohodu uzavřela s haitskou Haytian Tractor a společností Energy International v Miami a druhou se soukromou elektrofirmou v

Dominikánské republice.



Základem je dohoda v hodnotě pěti miliónů dolarů, podle níž bude do haitské sítě dodáváno 20 megawattů elektřiny denně nejméně po osm měsíců. Dokument byl podepsán v dubnu a do praxe měl být uveden v polovině června, upozornil majitel Haytian Tractor Reynold Bonnefil. Další kontrakt předpokládá dodávky 50 megawattů denně v tříletém období.



Generální ředitel EdH Pierre François Sildor řekl, že kontrakty by měly zabezpečit Haiti o 33 procent elektřiny více a společnosti poskytnout prostor pro opravy rozbitých generátorů. K tomu všemu nedávné silné deště na centrální plošině pomohly zvýšit výrobu energie ve vodní elektrárně a pomohly tak EdH dodávat elektřinu denně šest až osm hodin namísto asi tří hodin, jak tomu bylo od února do dubna, podotkl Sildor. Dodal, že Haiti potřebuje denně 350 megawattů. I když se však dohody naplní, kritikové si nejsou jisti, že se situace zlepší. Problémy EdH se "špatným řízením" a "politikou" mohou pokračovat, upozornil šéf ekonomické

konzultační firmy ECOSOF Jean-Claude Paulvin.



"Je tam problém s řízením, a to do té míry, že lidé nemohou vlastně elektrárnu vést... Zhruba 50 procent dodávané elektřiny nikdo neplatí. Je kradená," dodal Paulvin, jenž je zároveň místopředsedou asociace haitských ekonomů. Obyvatelé chudších předměstských oblastí jsou nuceni elektřinu krást, protože si ji nemohou (finančně) dovolit, ovšem cítí, že na ni mají právo. Je to i politický problém, protože

vláda nemůže prosadit uplatňování zákonů. Justiční systém Haiti je "organizován uboze a je téměř na umření". "Přetrvávajícím problémem je (i) beztrestnost," uvádí se v únorové zprávě odboru amerického ministerstva zahraničí pro lidská práva.



Odboráři z EdH tvrdí, že odpojují obyvatele neplatící za elektřinu, ale byli prý napadáni a biti, když se pokoušeli odpojit služby nebo vybírat platby. Problémy s infrastrukturou má Haiti již desítky let vinou lhostejnosti i politických krizí, které sužují zemi již několik let. Dárcovské země navíc zastavily pomoc v hodnotě asi 500

miliónů dolarů kvůli diskutabilním parlamentním volbám z května loňského roku.

Vláda prezidenta Jean-Bertranda Aristideho a opoziční strany se nedokázaly dohodnout na tom, jak dát do pořádku spory kolem voleb. "Vláda a EdH by měly dát hlavy dohromady. Doufám, že budou respektovat dohodu (s dodavateli elektřiny) a my budeme mít řešení problému," prohlásil August Joseph, 19letý student rovněž ze střední školy v Carrefour-Feuilles.