Hadovka: skrytá oáza západních Čech

Může se hodit Jak se tam dostat Osobním vlakem z Plzně do Pňovan (rychlíky tu nestaví), zde nutno přestoupit na motorák směr Bezdružice. Východisky do popisované oblasti mohou být zastávky Strahov, Břetislav, Kokašice nebo Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně mají též obstojné autobusové spojení.

Pojedete-li autem, pak jeďte po dálnici přes Plzeň nebo Stříbro. Mapy

KČT 1 : 50 000, Plzeňsko

SHOCart 1 : 50 000, Plzeňsko-sever



Nezapomeňte navštívit

Konstantinovy Lázně – asi nejmenší, nejtišší a nejklidnější lázně západních Čech, které dosud nevzali útokem lázenští hosté z Německa a Ruska. Zdejší minerální uhličitá voda patří do skupiny studených, železnato-hypotonických, hydrogen-sodno-hořečnatých kyselek se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Má příjemnou chuť s nepatrným sirovodíkovým pachem. Lázeňské služby jsou zaměřeny na komplexní diagnostiku a prevenci a léčení chorob kardiovaskulárního systému. Lázeňské domy mají kapacitu 400 lůžek, dalších 600 nabízejí místní hotely a penziony.