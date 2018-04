Nekoukej na tu ženskou! Tohle že je pivo? Proč se hádáme na dovolené

V Chorvatsku před pár týdny česká turistka po hádce s přáteli skočila do moře a doplavala na tři kilometry vzdálený ostrov Pašman. Místní obyvatele svým nočním vynořením z moře překvapila natolik, že zavolali policii. Dáma byla v pořádku, uvedla, že se prostě jen plavbou potřebovala uklidnit po hádce.

Na pláži na ostrově Korfu skončily neshody jednoho českého páru tím, že paní vzala kámen a praštila s ním ležícího manžela do kolena. Museli hledat lékaře.

"No to je hnus," prohlásil při pohledu z okna autobusu asi padesátiletý muž poté, co z letiště projížděl krétským městem Heraklion. Jeho partnerka mu na celý autobus odvětila, že je kretén, vzápětí si otevřela plechovku piva, kterým mu polila bílé kalhoty, a zbytek cesty do hotelu probrečela.

Ty jsi sem chtěla jet, já ne. Myslíš, že jsem si nevšimla, jak koukáš po té ženské? Fuj, tomuhle tady říkají pivo? Znáte ty věty? A neříkejte, prosím, že jste se při společném cestování s partnerem či partnerkou nikdy nepohádali.

Není třeba jezdit do ciziny, minulý týden policie zveřejnila zprávu, že manželský pár, který přijel na rekreaci do Lásenic na Jindřichohradecku, se pohádal tak, až muž ženě vyrazil zub.

Němečtí psychologové dělali průzkum, jaký vliv má společné cestování a pobyt na dovolených na kvalitu partnerského vztahu. Odpovídaly tři tisíce lidí. Čtvrtina z nich uvedla, že se některý z jejich předchozích vztahů pokazil na dovolené nebo brzy po návratu z ní a kvůli tomu zkrachoval.

Jestliže se teď někdo chystá namítnout, že se při cestování se svým protějškem nikdy nepohádal, lže sám sobě. Jiné přijatelné vysvětlení je to, že má vedle sebe mimořádně moudrého jedince, který pochopil, že kdo mlčí, vítězí.

"Pokud si někdo myslí, že když se na dovolené pohádá s partnerem, znamená to, že se k sobě nehodí, je na omylu," říká cestovatelka a spisovatelka Milena Holcová, která projela čtyři kontinenty. "Lidé, kteří jsou najednou celé dny spolu, si zákonitě začnou lézt na nervy. Je to úplně normální a prožijí to všichni, kdo se společně vydají na cesty."

Hádáte se s partnerem (partnerkou) na dovolené? celkem hlasů: 3825

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 17. srpna 2012. Anketa je uzavřena. Na dovolené se občas pohádáme, ale jinak se snažíme spolu vyjít a dovolenou si užít 2278 Na dovolené se nikdy nehádáme 765 Na dovolenou nejezdíme 329 Dovolená bývá většinou peklo, hádáme se často 288 Na dovolené se nehádáme, neb ji trávíme každý zvlášť a to se nám osvědčilo 165

Časté hádky v autě

10 důvodů, proč se páry na dovolené nejvíc hádají Muž si prohlíží cizí ženu u bazénu nebo na pláži Muž touží po nějaké aktivitě, žena chce ležet na pláži Rozpory často vznikají nad tím, co si dát k jídlu a kde se najíst Hádky ohledně řízení v cizí zemi, zejména když se jede podle mapy a jeden z páru (obvykle žena) má navigovat Příliš alkoholu Balení zavazadel, muž si nebalí téměř nic, žena zase nemůže dopnout kufr Ženy se příliš dlouho oblékají a upravují, než se jde na večeři Hádky nad tím, kolik a za co utratit Neshody nad časem, kdy by měli být na letišti Hádky ohledně peněz a přepočtu cizí měny na české koruny Zdroj: Telegraph, Travel

Je jedno, jestli se jedná o týdenní dovolenou v hotelu na tureckém pobřeží se službami all inclusive nebo o dvouměsíční čundr přes Kavkaz s přespáváním ve stanu. Je jedno, jestli spolu vyrazí zamilovaný pár, manželé s dětmi nebo penzisté. Jednoho dne dojde ke krizi. K hádce. Dříve nebo později se to prostě stane. Nejpravděpodobnější je, že se to stane hodně brzy.

"Vezměme si průměrný český manželský pár, který vyráží na dovolenou do Chorvatska autem. K první hádce dochází často už po prvních dvaceti kilometrech jízdy," tvrdí psycholog Karel Havlík, který se řadu let věnuje všemu, co se týká psychologie a dopravy. "Auto je uzavřený prostor a z něj není kam utéct. Když se schyluje k hádce doma nebo jinde, jeden z partnerů, obvykle muž, se prostě snaží zmizet. V autě to nejde."

Lidé totiž často vyrážejí na dovolenou, když ještě mají plnou hlavu starostí z práce a z běžného života. Cesta autem pro ně není relax, začátek dovolené, kterou si v klidu vychutnají, ale stav, kdy v nich doznívají starosti.

"A mají dojem, že je právě příležitost o nich mluvit a řešit je," vysvětluje psycholog.

Partnerské hádky zaměstnávají i zastupitelské úřady. "Muž se pohádá s manželkou, ta mu ujede automobilem a on chce náhradní dopravu na cestu domů. Jsme samozřejmě připraveni pomoci v nouzi, ale hádka s manželkou se nouzí nazvat nedá," řekl nedávno mluvčí ministerstva zahraničních věcí Vít Kolář v rozhovoru pro Český rozhlas.

Konečně doma

Turisty, kteří se vracejí z cest a vystupují na letišti v Ostravě-Mošnově, loni hned po výstupu z letadla v hale vítala velká svítící tabule s fotografií oroseného půllitru se značkou jednoho z místních pivovarů a nápisem Konečně doma! Copak asi tvůrce této reklamy na svých dovolených prožil? Z výrazů účastníků zájezdů rozjasňujících se při pohledu na tabuli však bylo jasné, že lidé, kteří si po výstupu z letadla říkají "konečně doma", tvoří početné bratrstvo.

Nebylo by normální říkat po konci dovolené "Ach jo, vše pěkné je za mnou, už jsem zase doma, čeká mě běžný život, práce..."?

Je to divné. Na dovolenou, na výlet, prostě na cesty se vydáváme s lidmi nám nejbližšími. S těmi, které máme rádi, je nám dobře. Věříme, že společně zažijeme tu situaci z knížek a filmů, kdy pár držící se za ruce brouzdá při západu slunce pustou pláží. Bílé šaty vlají v lehkém větříku, ti dva hezcí lidé usedají pod palmu, muž otevírá lahev vína...

Jenže pak po té pláži opravdu jdeme: "Ty si chceš sednout tady?" "Ten písek mi vlezl úplně všude." "Nezdá ti, se že na té loňské pláži nebylo tolik vajglů?" "Jasně, že to tam loni bylo lepší, to ty jsi letos chtěla změnu."

Existují nějaké zásady, kterými bychom se měli řídit, abychom se na dovolené nepohádali? Proč už někdo nevymyslel nějaký manuál, který by třeba cestovní kanceláře rozdávaly spolu s letenkami a mapkou námi vybrané destinace?

Od dovolené nesmíte čekat zázraky

5 věcí, které muž nesmí říkat ženě na dovolené Je to tu fajn, ale týden místo dvou by docela stačil, že? To jsem táhl v kufru všechny ty lahvičky a spreje? Co budeme dělat zítra? Proč sis nevzala pořádné boty? Jdu najít, kde tady mají internet, mrknu, co nového v práci.

"Mnohým se osvědčilo, když na cestu vyrážejí dva páry společně," říká Milena Holcová. "Když se jedná o delší cestu, je dobré, když se občas setkají a občas ji tráví odděleně. Odpadá tím nebezpečí ponorkové nemoci. Důležité ale je, aby si ty páry rozuměly, a týká se to hlavně ženských. Ty musí být kamarádky. Chlapi se obvykle nějak dají dohromady, ale když spolu nevycházejí ženské, takový model krachuje."

Přibývá párů, které část nebo i celou dovolenou tráví odděleně. Žena vyrazí s kamarádkou k moři, muž s kamarádem zlézá alpské vrcholky, dospívající děti jsou šťastné, že rodiče zmizeli, a ony mají barák pro sebe. Co když je zvyk jezdit na dovolenou v páru úplný nesmysl?

5 věcí, které nesmí žena říkat muži na dovolené Čekej, budu v tom obchodě jen vteřinu. Přes zimu už ale s tím břichem opravdu musíš něco udělat. Ty se ani nesnažíš pochopit, co bych si přála. Nejsem opilá, jen si na rozdíl od tebe umím dovolenou užít, víš? Ne, nic mi není.

"Často mám pocit, že lidé od dovolených očekávají zázraky," říká žena, která dvacet let dělá delegátku různých cestovních kanceláří, ale nepřeje si uvést své jméno. "Zejména ti, kteří dávají přednost organizovaným zájezdům s cestovkami, se chovají stylem: bavte nás. Když vidím páry, které spolu sedí u večeře a mlčí a pak koukají na animační program a zase mlčí, říkám si, proboha, proč vlastně spolu na dovolenou jezdíte? A takových párů vidím každý rok opravdu hodně."

Dovolená je pro partnerství rizikový faktor už v momentě, kdy se začne mluvit o tom, kam pojedeme, kdy a za kolik.

"Úchylka mé ženy spočívá v tom, že si v listopadu nechává naposílat katalogy cestovek a do Vánoc v nich tráví všechny večery," popisuje třiapadesátiletý muž. "Říká, že si to takto vychutná lépe, než kdyby zájezd vyhledala na internetu. Tvrdí, že dovolenou na léto je nutné objednat nejpozději v prosinci. Chápu, že je tam jakási sleva, ale nejsem schopen se v prosinci zabývat tím, jestli chci první týden v září příštího roku být na Sardinii, nebo na Sicílii. Pravidelně se tedy několik posledních let pohádáme kvůli dovolené už tři čtvrtě roku před ní. A když z ní přijedeme, uplynou dva měsíce a ve schránce se už zase kupí nové katalogy..."

Tak jsem se obětovala

Ale nebudeme končit smutně. Dáme si ještě několik příběhů z cest, po jejichž přečtení bude vcelku jasné, proč nezveřejňujeme jména těch, kteří je prožili.

"Mám chronické problémy se žaludkem i s imunitou, takže jsem se nedivil, když jsem po třech dnech v Egyptě dostal šílené střevní potíže," vzpomíná pětatřicetiletý muž.

"Dodržovali jsme všechna bezpečnostní pravidla, kupovali výhradně balenou vodu, jedli jen v hotelu. Pak jsem jednou vešel do pokoje a všiml jsem si, že přítelkyně nalévá v koupelně do plastové lahve vodu z vodovodu, zašroubovává ji a nalévá mi pak do sklenice z ní. Celou dobu jsem tedy pil vodu z vodovodu, což se v Egyptě nedoporučuje, ale přítelkyně mi tvrdila, že kupuje balenou. Za těch pár dolarů, co takto ušetřila, si totiž nakoupila nějakou bižuterii. Po návratu jsme se rozešli, ani nechci vědět, jak by na mně šetřila za dalších pár let."

Další příběh, žena, 39 let: "Můj bývalý muž vyjížděl na cesty zásadně s přesným plánem, co který den musíme stihnout. Pracuju jako produkční, takže jsem si připadala jako v práci, ne na dovolené. Cesta do Chorvatska probíhala tak, že jsme se už v Rakousku pohádali, protože muž měl přesný rozpis výstav, které chce cestou stihnout ve Vídni. Když mi řekl, že nejsem schopna dodržet harmonogram, nechala jsem ho stát v jedné galerii, odjela jsem na nádraží a vrátila se vlakem domů do Brna. Rok poté jsme se rozvedli, řekl, že potřebuje na cesty parťáka, ne hysterku."

A do třetice, muž, 27 let: "Byl jsem šťastný, protože jsem konečně našel holku, která ráda jezdí pod stan. Spali jsme spolu právě někde u delty Dunaje, já zamilovaně přemítal nad tím, jak je úžasná, protože vůbec nenaříká nad štípanci od komárů, a ona v tu chvíli řekla: Tak jsem se obětovala potřetí, doufám, že příští rok už konečně pojedeme do hotelu. Šíleně jsme se tu noc pohádali a krátce po návratu jsme se rozešli."

Tak. Co dodat? Ještě možná bude vhodné seznámit se se slovy psychologa Karla Havlíka, který vzkazuje: "Hlavně od společných cest nečekejme zázraky. Neplánujme, že cestování a dovolená v našem vztahu něco změní, natož vylepší. Protože na dovolených žijeme tak, jak žijeme doma."