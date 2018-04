"Gúúúd móóórnin, séééér!" aneb tři měsíce učitelem v Himálaji

Škola v ledových poryvech větru

Ladak opravdu není nazýván vysokohorskou pouští bezdůvodně. Ledový vítr sužuje vyprahlou pláň za hlavním městem Le. Zdvihá oblaka prachu a na dvou osamělých nízkých domcích třepotá buddhistickými modlitebními praporky.

Menší domek slouží jako sborovna, ve větším jsou všechny učebny. Budova školy ve tvaru "U" chrání aspoň část školního prostranství před nápory větru. Malou soukromou školu navštěvuje šestkrát týdně na 70 žáků. V pondělí až pátek přicházejí děti ve školních uniformách. V sobotu, kdy se učí jen dopoledne, chodí v civilu.



Polední pauza - děti si nosí obědy z domova



Toto je učitel Martin. Z Evropy.

Zakladatel a provozovatel školy buddhistický mnich Wang-čhug mne sem jednoho dne přivedl a ve sborovně uvedl velmi jednoduše: "Toto je Martin, dobrovolník pro výuku angličtiny. Z Evropy."

A zanechal mne takřka bez dalšího vysvětlení trochu překvapeným kolegům. Víc se nestaral o nic. Bez jakýchkoliv formalit jsem se stal učitelem. (Pro případné zájemce nutno zdůraznit, že Wang-čhugův přístup byl velmi svérázný i v řadě jiných věcí a takto jednoduché to v Indii normálně určitě není!)

Chvíli jsme na sebe s učiteli koukali a pak jsem je poprosil, zda bych se mohl podívat na učebnice. Dohodli jsme se, že přijdu následující den a zúčastním se výuky jako pozorovatel, a pak se dohodneme na dalším.



Moji žáci a já



Modlitba pro Maňdžušrího a čisté nohy

Výuka začíná v příjemných deset hodin ranním shromážděním na školním nádvoří. Každodenně se nejprve zpívá poměrně dlouhá "modlitba pro Maňdžušrího", buddhistického "patrona" učení. Délka zpaměti zpívané modlitby dětem očividně nedělá potíže. Následuje krátká rozcvička, načež učitelé veřejně přezkoušejí dva tři žáky z různých tříd z probraného učiva. Během toho procházejí jiné učitelky mezi dětmi a namátkově kontrolují, zda mají žáci čisté krky, uši, případně nohy (v tomto případě se musí zout). Kdo nevyhovuje, dostane rákoskou přes prsty. V případě notorických provinilců po hlavě. Po dvacetiminutovém shromáždění začíná vlastní výuka.

Rozcvička před vyučováním, v sobotu v civilu

Gúúúd móóórnin, séééér!

Vstupem do učebny se přede mnou otevírá zcela nový svět – svět indického vzdělávacího procesu. Žáci svižně vystřelí z lavic do více či méně ledabylého pozoru a sborově zapějí: "Gúúúd móóórnin, séééér!" Tedy: "Dobré ráno, pane!" (Good morning, sir.)

Při odchodu jakékoliv dospělé osoby z učebny se pro změnu line sborový křik dětských hlasů: "Cééééng júúú, sééér" ( Thank you, sir, tedy: "Děkujeme, pane!").

Hned druhý den jsem "hozen po hlavě do vody", a to navzdory předchozí domluvě s angličtinářkou Dawou, že budeme pár dní chodit do hodin spolu, abych se zaučil. Po ranním shromáždění se děti rozeběhly do tříd a učitelé svorně zmizeli v místnosti manažera školy. Nikdo mi nic neřekl. Osaměl jsem ve sborovně.

Asi po dvaceti minutách se ptám Dawy, kdy začneme učit. Odpověděla, že také musí něco s manažerem probrat, tak ať jdu dnes učit já. Naštěstí jsem si předchozího dne půjčil aspoň učebnice a částečně omrknul, co se právě probírá...





O důležitosti stromu a různosti cest

Nejprve osmá třída se sedmi studenty, pak sedmá třída se čtrnácti. V osmičce probíráme kapitolu o stromu a jeho užitečnosti, založenou na příběhu chlapce, kterému strom v dětství zajišťuje stín, při zakládání rodiny pak dřevo na dům, později kmen na loď a nakonec, když už zůstal jen pařez, nabídl se zestárlému muži, aby se ohřál jeho spálením.

Příběh je ovšem jen první částí dlouhého textu, v jehož další části jsou rozvinuty ekologické problémy spojené s nadměrnou těžbou dřeva v tropických pralesech, načež následují základní informace o fotosyntéze! Prokousali jsme se jen příběhem o chlapci.

V sedmé třídě jsme probírali moc hezký text (asi hlavně pro mne) – o hinduistickém světci Šrí Rámakrišnovi. Mudrc se po řadě let, kdy se hluboce oddával svému náboženství, rozhodl poznat i náboženství ostatní. Žil několik let jako muslim, pak jako křesťan (dokonce měl vidění Ježíše), později studoval vždy po několika letech buddhismus, sikhismus a další, až dospěl k názoru, že všechna náboženství jsou jen různé cesty či nástroje k dosažení jednoho cíle. Asi tak jako se v různých jazycích říká různými slovy třeba vodě. Musel jsem žákům text pochválit, něco takového si z českých učebnic rozhodně nepamatuji.

Pohled na ladacký královský palác

Podobné texty vychovávající děti k náboženské snášenlivosti a k přijetí kulturní různorodosti jsou v indických učebnicích poměrně časté. Tato skutečnost ve všech třídách zřejmě nejvíce zaujala mne – pro indické děti je to přece všední realitou!

Automatické přijímání této reality mi o několik dní později stvrdila sama angličtinářka Dawa. Když jsem s ní chtěl zavést řeč o filozofické hloubce textů a pochválit je, dostalo se mi zcela bezelstné odpovědi: že jiný text v knize – legenda o Robinu Hoodovi – je přece také moc hezký!

Brzy jsem se dostal – v rámci výpomoci – i do nižších tříd, do "šestky" a "pětky".

U lupičů jsme se zapotili

V šestce se mi podařilo vysvětlit, aby si děti s ohledem na blížící se zkoušky vybraly lekci, která jim dělá největší potíže. Dali jsme se do příběhu o třech lupičích a kousek po kousku jsme se prokousávali textem. Bez ladačtiny se to vysvětlovalo ztuha, ale některé pasáže jsme nakonec probrali. U mladších páťáků jsem po usednutí za učitelský stolek vůbec nevěděl, jak začít. Kromě dvou premiantek děti zatím nerozuměly nic (přestože s angličtinou přicházejí do styku už od předškolního věku). Pokusil jsem se jim vysvětlit, že vždy přečtu kus textu, který se potom pokusíme naučit. Děti mé rozpaky z takového úkolu vyřešily za mne. Jak jsem přečetl kus věty, začaly ho samy od sebe nahlas skandovat po mně. Takže základní metodika (na jakou jsou zvyklí) byla na světě.

Klášter Stagna nad řekou Indus

Vždy po pár větách jsem hromadnou recitaci přerušil a zkoušeli jsme si o textu i povídat. Využil jsem premiantek a nechal je to vysvětlovat ostatním. Zpočátku se před spolužáky styděly – děti nejsou totiž zvyklé takto na veřejnosti hovořit, říkat něco jiného, než co mají naučeno nazpaměť. Hodina uběhla jako nic. Zvonění – tedy úder školní kuchařky polenem do gongu – nastalo v nejlepším. Myslím, že jsme se všichni dobře bavili.



Starý mnich u modlitebního mlýnku



Evropský tým a úspěch českého leporela

Častým a únavným problémem při výuce bylo, že se děti systému učení postavenému na memorování naučily vzdorovat velice sugestivním vytvářením dojmu, že rozumí. Dítě většinou vyhrklo své "yes" tak suverénně, že když nešlo o otázku typu "buď – anebo", bylo těžké rozlišit, kdy dítě rozumí a kdy to jen předstírá. Že nerozumí, zatloukali žáčci bez uzardění do poslední chvíle.

Největší úspěch měly konce hodin, kdy jsem přinášel do školy různé "pozoruhodnosti" z Evropy. Jednou jsem dal kolovat české bankovky a mince a několika mincí euro. Následným problémem byl pojem Evropská unie, anglicky European Union. Slovo union ještě neprobíraly. Pojem Soviet Union nikdo z nich neznal. Nakonec žáci zareagovali na slovo tým (team), takže asi dodnes žijí v představě, že máme "Evropský tým". Alespoň se pak tvářily, že pochopily mé vysvětlení osoby Jana Amose Komenského z dvousetkorunové bankovky. Pro názornost jsem ho přirovnal k manažeru Wang-čhugovi – zakladateli jejich školy. Mimochodem, obrovský úspěch zaznamenala u ladackých dětí také leporela o Praze a Dějiny národa českého. Jiný den bylo na programu v sedmičce vyprávění o Antarktidě podložené obrázky z mé cestopisné knihy. Děti si je se zájmem prohlížejí, a dokonce se i bez velkého pobízení na leccos ptají! V obou třídách slavím veliký úspěch.





Děti z osmičky dnes mají připraven domácí úkol. Každé mi má sdělit, co dělalo v neděli. Víc než dvě věty jsem z nikoho nedostal. Ale dozvěděl jsem se například že:

"Byl jsem střílet s lukem. Trefil jsem černou část terče, ale ne bílou."

"Hrál jsem kriket u nás ve vesnici."

"Prala jsem prádlo u potoka a četla si v učebnici."

Kde se vzal, tu se vzal - Lama v Jižní Americe

Pak si prohlížíme moje fotografie z Jižní Ameriky. Nejvíce studenty zaujaly dvě. Jednak fotka primitivního vodního mlýnu – byl totiž úplně stejný jako se používá v Ladaku! Tou druhou byla fotografie nejtypičtějšího zvířete Jižní Ameriky – lamy. Děti pořád dokola ukazovaly na obrázky zvířat porostlých huňatou srstí. Vždy u toho pronesly: "Lama," načež propukly v nezřízený smích. Tady v Ladaku (stejně jako třeba v Tibetu) se tak říká výše postaveným mnichům. Doufám, že jsem jim nezmátl tradiční představy o převtělování…

Typická Ladačanka



Zkoušení zkoušení

Čtyřikrát do roka probíhají "zkoušková období". Přezkušování trvá týden, studenti během zkoušek sbírají body, ze kterých se na konci roku sestavuje závěrečné hodnocení.

Po úvodním shromáždění, které bylo v první den zkoušek o něco kratší, žáci usedli na zem přímo tam, kde předtím stáli. A přímo na tom větrném prostranství mezi domky školy jim učitelky začaly rozdávat testy. Zkoušky se budou odehrávat venku, žáci budou při psaní testů trávit denně tři hodiny pod ostrým vysokohorským sluncem.



Zkouškové období - i v Ladaku se opisuje



Následující týden byly jednoho dne před školou roztaženy koberce a rohože, na které se rozesadili studenti. Začínalo se bez shromáždění. Na programu je vyhlášení výsledků testů. Učitelé seděli před školní budovou v oblasti, kam padal stín, rodiče se shlukli podél postranních zdí. Před dětmi nejprve mluvil krátce ředitel Sönam, pak se ujala slova Dawa a vyhlásila výsledky z angličtiny. Nejlepší žáci všech tříd dostali krásně zabalený dárek – kvalitní sešit, rýsovací pomůcky a propisku, vše ve třpytivém balicím papíru.

Žáci, kteří neprošli, byli postaveni stranou. Stáli tam jak na pranýři, někteří si se zarmouceným výrazem otírali oči.

Po společném programu se žáci, kteří prošli bez problémů, rozeběhli do tříd. Někteří učitelé a pak i sám lama Wang-čhug, se vydali za propadlíky stojícími stranou, a postupně jim promlouvali do duší. Některé děti při tom popotahovaly, dvě zcela otevřeně brečely. Pak se odebraly také do tříd, za nimi jejich rodiče a ti některým propadlíkům vyčinili ještě víc.