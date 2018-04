Gulliverovy cesty po českém venkově

Převléci se tu můžete do trička s rozměry 4,5 x 6 metrů a polévku vám uvaří v hrnci o obsahu 2300 litrů. Když se zrovna nepoužívá na vaření, může v něm najednou tancovat třináct lidí. Kdyby se vám tancovat nechtělo, schovejte se ve školní aktovce o velikosti autobusové zastávky.

Že vám povídám pohádku o říši obrů? Ne, to nejsou Gulliverovy cesty. To je Pelhřimov.

Už tušíte? Pelhřimov je totiž městem rekordů a kuriozit a sídlem stejnojmenného muzea.

Oč jsou jeho kuriozity větší a nápadnější, o to muzeum samo je menší a nenápadnější. Nachází se v jedné z historických dominant tohoto krásného města - takzvané Jihlavské věži nebo bráně. Vede k němu točité úzké schodiště a samo muzeum je ve věži uhnízděné jako holubník v několika miniaturních patrech.

"Občas nám sem chodí návštěvníci, kteří by si podle svých měr zasloužili prominout vstupné, ale ti se většinou neradi nechávají měřit. Jednou tu však byl manželský pár - přišli v jednom svetru a dělali, že jsou siamská dvojčata a že mají v pase nad míru. Samozřejmě jsme je pustili zadarmo, protože chceme lidi inspirovat a chceme, aby blbli s námi," říká Miroslav Marek, jeden ze spoluzakladatelů Agentury Dobrý den, která tuto a jiné kuriozity v Pelhřimově provozuje.

Stará pelhřimovská Jihlavská brána má na co vzpomínat. Pochází ze 16. století a kdysi byla jediným vstupem do města. To když Pelhřimov obléhali Švédové a celé město se zabarikádovalo, tehdy byla Jihlavská brána s padacím mostem jediným pojítkem s okolním světem. Švédové Pelhřimov však stejně vypálili a věž poté sloužila pro vojenské hlídky i jako sýpka. "Zrní tu zbylo ve škvírách v trámech. Teď se ho snažíme naklíčit, aby jsme vypěstovali obilí ze 17. století," uvádí Miroslav Marek pokus o další kuriozitu. Pelhřimovští už to holt mají v krvi.

Za největší reky tu považují takzvané "železné muže". "Ti mají takovou sílu, že tahají auta v zubech a ohýbají železa o hlavu," uvádí pan Marek. Nejsou to evidentně žádní troškaři. Mezi klasické disciplíny tu patří nechat se přejet osobním automobilem, dokonce prý dvacetkrát za sebou, nebo si na hrudníku nechat povalovat činku o hmotnosti 560 kilogramů. "Zatím všichni přežili," dodává Marek.

Exponátů v muzeu je celá řada - ty, které by se kvůli svým rozměrům do maličké věže nevešli, jsou tu vystavené na fotografiích. "Máme tu například nejmenší motorku ve střední Evropě. Měří jenom 28 centimetrů a dá se na ní jet rychlostí 50 kilometrů za hodinu," říká pan Marek z agentury Dobrý den.

Všechno to začalo v roce 1991, kdy se místní nadšenci rozhodli uspořádat festival rekordů a kuriozit. Z recese se stala tradice. Každý rok druhý víkend v červnu se náměstí Pelhřimova a přilehlé okolí stává rejdištěm těch nejšílenějších soutěží, představení, potrhlostí a pošetilostí. Účastnit se může každý. I letos bude pro diváky otevřeno 20-30 disciplín. Těšit se můžete například na běh s jaderným odpadem, skákání žabáků se stokilovou činkou, nejrychleji vypitý půllitr budvaru pod vodou nebo hod válečkem na manžela a mnoho dalších. Pokud by se vám z mnoha vypsaných atraktivních atrakcí žádná nelíbila, můžete si disciplínu vymyslet sami. Stačí včas kontaktovat organizátory akce a zároveň pracovníky muzea.

Muzeum se chlubí i svojí činností publikační. Vydává české dodatky k anglickému vydání Guinnesovy knihy rekordů. Krom toho se v muzeu vede i databanka českých rekordů a vydávají certifikáty o vytvoření tuzemských rekordů, které pak jsou navrhovány anglickému ústředí. Podle Marka takto na zapsání do Guinnesovy knihy rekordů aspiruje ročně asi 120 - 160 bláznivých nápadů.

P.S.

Až budete v muzeu, nepřehlédněte největší botu, kterou kdy někdo nosil. Byl to pan Musil z Brna a měl velikost boty 57 - to je rovných 38 centimetrů.

P.S.2

Než budete z Pelhřimova odcházet, pořádně se rozhlédněte. Možná, že si v jedné uličce z náměstí všimnete Největšího Vytopilova knihkupectví na světě. Pěkně po pelhřimovsku. A kolik že jich ve světě je? "Dvě. Jedno tady a druhé v Mexiku," směje se prodavač. "Však jsme taky největší na světě."

Může se hodit:

Mezinárodní festival rekordů a kuriozit se bude letos konat 11.-13. června. Jeho organizátory můžete kontaktovat v Muzeu rekordů a kuriozit, které najdete v Jihlavské bráně v Palackého ulici v Pelhřimově, otevřeno mají v se sezóně po-pá 9-16:30, so-ne: 9-17, mimo sezónu po-pá 9-15:30. Tel: 0366/321327, 321228.