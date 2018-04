Guadalest, vesnice ukrytá ve skalách

Když se před vámi v úzkém horském údolíčku znenadání vynoří rozeklaný skalní masív s bílou zvoničkou a rozvalinami arabského hradu vysoko na skále, jste téměř u cíle cesty. Vesnička o necelých 200 obyvatelích ve valencijské provincii, pouhé tři desítky kilometrů od známého pobřeží Costa Blanca Guadalest, je jedním z nejnavštěvovanějších míst země.Ještě pár zatáček podél vyschlého koryta řeky, které se už před lety změnilo částečně v zelinářskou zahradu, částečně v ovocné sady, a ocitnete se v bezprostřední blízkosti zdánlivě nepřístupné skalní stěny, u jejíž paty se rozrůstá nový Guadalest. Do staré části obce, která nezapře arabský původ, musíte pěšky tunelem vydlabaným ve skále přímo pod zvoničkou. Původní Guadalest vlastně tvoří jen jediná ulice a jedno náměstíčko, které však dokáže zaměstnat smysly návštěvníka na dost dlouho. Hned za tunelem narazíte na »Casa Orduňa«. Tento noblesní a na tak malou vesničku až překvapivě rozlehlý dům si tu už v šestnáctém století dal postavit rod Orduňů, který z pověření markýzů z Guadalestu tento kraj spravoval. Z tohoto dnes městského muzea je přístup k rozvalinám hradu, samozřejmě arabského, jak je v tomto kraji zvykem. A když se pak shora díváte na guadalestské údolí sevřené z jižní strany pohořím Aitana a ze severní pohořími Xorta a Serrella, je vám jasné, že král Jaime I. Dobyvatel to ve 13. století nemohl mít v bojích s arabským vůdcem AlAzraquem, »tím s modrýma očima«, který tomuto divokému a nepřístupnému kraji vládl, vůbec snadné. A to tu ještě tehdy nebyla guadalestská přehrada, která dnes brání přístupu do vesničky ze severní strany. Ne, vykoupat se bohužel v přehradě nemůžete, protože tato vodní nádrž je jedinou zásobárnou pitné vody v tomto kraji. A tak raději sejděte dolů, abyste ještě navštívili některé z mnoha obchůdků se suvenýry z tradičních materiálů jako je dřevo, keramika, paličkovaná krajka či proutěné zboží. Za pozornost stojí i Etnologické muzeum, kde uvidíte, jak bydleli a jak žili lidé v tomto údolí. V nové části obce byste neměli vynechat návštěvu muzea »Belén« Antonia Marca, muže, který po devatenáct let tvořil z tradičních materiálů sedmdesát centimetrů vysoké makety domů s veškerým vnitřním vybavením, dílny řemeslníků, kostely a další stavby typické pro tuto oblast.Ze silnice N-332, případně dálnice A-7, které vedou podél pobřeží Costa Blanca, odbočíte na městečko Callosa d'en Sarria, odkud se silnicí CV-755 dostanete přímo do Guadalestu. Jedete-li ze severní části Costa Blanca, např. z Denie, a máte-li rádi hory, zvolte silnici C-3318 (Pego-Tárbena) a CV715 (Tárbena - Callosa d'en Sarria). Tato trasa je sice náročnější, ale nádherné horské scenérie za to stojí. Z Benidorm u jezdí do Guadalestu i městský autobus.