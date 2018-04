Grossglockner: třemi údolími až na vrchol

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Přes České Budějovice, Linec, Salcburk, Bischofshofen, Zell am See a Mittersil, dále směrem na Lienz. V Hubenu je třeba odbočit na Lesach, tam pak na Kals am Grossglockner. Po cestě je placený tunel v ceně 10 eur. Na Lucknerhaus vede z Kals am Grossglockner placená cesta (7 eur), mýtné se vybírá pouze do 19 hodin. Důležité informace

Nocleh v Lucknerhausu je dobré si rezervovat. Stojí 14 eur, se snídaní 18. Tel.: +43 4876 8555.

S sebou si vezměte mačky a cepín nebo teleskopické hůlky. Opalovací krém a tyčinku na rty s UV filtrem!