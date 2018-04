Grónsko slaví tisíc let objevení Ameriky

Historie o Leifu inn heppni Eirikssónovi, což bylo skutečné jméno Leifa den Lykkelige, začíná vlastně už u jeho otce, vikingského náčelníka Erika den Rode (Erika Rudého). Ten pocházel z Norska, žil však i na Islandu a po jedné krvavé prohře se usadil jako první Seveřan vůbec právě v Grónsku. Na jihozápadním pobřeží Grónska, kde bylo mírnější klima, si postavil statek Brattahlid a za ním sem pak postupně přišli další Vikingové. Zatímco Erik den Rode kolonizuje Grónsko, zůstává jeho syn Leif v Norsku. Teprve v roce 1000 se třicetiletý Leif objeví u svých rodičů na Brattahlidu v Grónsku. Zde potká otcova přítele Bjarniho, který mu barvitě líčí své námořní plavby. Při první cestě z Islandu do Grónska se kvůli špatnému počasí ztratil a při plavbě směrem na západ spatřil několikrát cizí zalesněnou zemi. A tak ještě v témže roce vyráží Leif se svou flotilou na jihozápad, aby onu neznámou zemi nalezl. Vikingská flotila přistála na třech různých místech amerického východního pobřeží - dnešní Kanada - a nazvala je Helluland, Markland a Vinland. Pro Grónsko má Leif ještě jeden historický význam. Z Norska sem totiž přinesl křesťanství a na tuto víru se mu podařilo obrátit i vlastní rodiče, věřící pouze na vikingské bohy. Otec Erik dokonce postavil na Brattahlidu malý kostelík a nazval jej podle své ženy Thódhildur. Seveřané žili v Grónsku až do roku 1350, kdy se klima zhoršilo natolik, že museli ostrov opustit. Místo nich se tam usadili Inuité. Oslavy dobytí Ameriky a příchodu křesťanství jsou v plném proudu. O víkendu dorazila do Brattahlidu věrná kopie Leifovy vikingské lodi, rekonstruovaný kostel Thódhildur čeká na vysvěcení, na programu bylo divadelní představení o Erikovi a také odhalení sochy Leifa. Rovněž prezident Clinton ohlásil, že i Amerika se účastní oslav. Plánuje se, že devátý říjen se stane vzpomínkovým dnem na Leifa Erichssona, jak Američané tohoto udatného Vikinga nazývají.