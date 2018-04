Grónsko: příroda tak krásná, až vypadá jako sci-fi

Může se hodit Jak se tam dostat

Letecké spojení můžete volit ze dvou variant. Buď poletíte se společností Air Greenland z Kodaně do Kangerlussuaq, odkud můžete dále pokračovat místním letem do Ilulissatu. Nebo letět přes islandský Reykjavík a odtud s Air Iceland. Doprava po Grónsku

Kromě spojů letadly a vrtulníky je možné využít dopravu lodí a poslední možností je pěší přesun. V zimě lze cestovat se psím spřežením. Silniční doprava v Grónsku prakticky neexistuje, omezuje se pouze na síť ulic ve větších městech a osadách. Ubytování

V Ilulissatu najdete pouze 3 hotely, youth hostel a ubytovat se můžete také v místních rodinách. Nejlepší a také nejdražší ubytování nabízí hotel Arctic s perfektním konferenčním centrem. Počasí

Ideální doba pro návštěvu Grónska je červenec a srpen. Oblast severního Grónska se vyznačuje stabilním počasím se spoustou slunečných dnů a teplotami až 15–20 st. C. V červenci vám pobyt mohou znepříjemnit drobné mušky. Zájezdy

Z českých cestovních kanceláří nabízí zájezdy do Grónska např. CK Periskope, incentivní zájezdy nebo zájezdy na míru pak např. CK Inspira.