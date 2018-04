Grasse, město plné vůní

Ten, kdo by rád nahlédl do kuchyně mistrů tajemných vonných esencí, má zde jedinečnou možnost.

V centru Grasse, příjemně poskládaného po svazích vápencové vrchoviny, láká množství ukazatelů k návštěvě výroben parfémů.

"Má duše se vznáší na vůních jako duše jiných na hudbě," napsal v minulém století básník Baudelaire. Uprostřed provensálských vesnic, s jasmíny, růžemi, levandulemi a ovocnými tady mu člověk bezděky přitaká.

Okolní půvabná příroda nabízí sama o sobě nepřeberně vonných inspirací. Z těchto polí se sklízejí květy, a musí jich být opravdu hodně. Na jedno kilo jasmínového extraktu je zapotřebí sklidit dvacet tisíc malých kvítků.

Podstata výroby parfémů se v průběhu let mnoho nemění, rozdíl je především ve vybavení parfumerií. Vstupní hala dýchá atmosférou starých časů, kdy tato místa s oblibou navštěvovala královna Viktorie, aby si odvezla svůj oblíbený parfém Molinard Jeune.

Měděné kotle a skvostné balení vonných směsí by samo o sobě bylo chloubou mnohého muzea. Oproti časům slavné královny je místo mnohem více navštěvované, takže se vyplatí návštěvu předem telefonicky rezervovat. Vstupné se neplatí. Na rozdíl od mnoha jiných míst se zde návštěvník dočká i výkladu v angličtině.

Průvodce srozumitelně vysvětlí celý proces, který se pohybuje na pomezí vědy a umění: od extrakce přes destilaci až po závěrečnou mixáž jednotlivých vůní. Ti, kdo objevují nové vonné kombinace, mají vlastně stejnou roli jako ochutnavači vín.

Je nepravděpodobné, že by člověk znal mnoho z názvů místních parfémů (třeba Les Masculins, Les Cherubins či Les Senteurs), většinou se proslavil sám název továren: Molinard, Fragonard nebo Galinard.

U konce prohlídky, podobně jako ve skotských destileriích, čeká muže útok na peněženky. Vkusně naaranžované a s neodolatelně výhodnou slevou - čekají lákavá balení parfémů, kolínských a pleťových krémů.

REZERVACE:

049/3364465 (Fragonard), 049/3360162 (Molinard), 049/3092000 (Galimard)