Grand Teton je krajinou známých westernů

Ještě před sto lety byla krajina pod horskými štíty Grand Tetonu doménou pravých kovbojů, kteří tu na lukách pásli svá stáda. K větší známosti těchto hor napomohli i filmaři z Hollywoodu, jejichž westerny byly často natáčeny s pozadím zdejších hor. Konečně, jezdce na koních tu uvidíte i dnes. Jsou to však turisté, kteří poznávají krásu krajiny ze sedel koní.Ať již přijíždíte do Grand Tetonu ze sousedního Yellowstonu nebo od jihu z městečka Jackson, první, co z dáli uvidíte, je vysoká skalní hradba hor, jíž vévodí nápadně zašpičatělý nejvyšší vrchol, nesoucí jméno celého pohoří Grand Teton. Ze zdánlivé roviny luk se zvedá o více než dva tisíce metrů. Teprve když se přiblížíte, zjistíte s překvapením, že pod horami je několik krásných jezer ukrytých v lese. Nejlepší představu o velikosti a krásách tohoto národního parku je možno získat po projetí 32 kilometrů dlouhé vyhlídkové silnice - Teton Park Road.Předtím je však nutno projet některou vstupní branou. Zde návštěvník zaplatí vstupné a dostane základní orientační mapu a tiskovinu s důležitými informacemi k pobytu, podnikání výletů a o dalších možných sportovních aktivitách. Podrobné zasvěcené informace, mapy a tištěné průvodce i další publikace lze získat v návštěvnickém středisku.Sedm vrcholů na území národního parku přesahuje výšku 3600 metrů. Všechny jsou situovány v okolí nejvyššího z nich. Grand Teton měří 4197 metrů a společně s ním tvoří trojici prominentních vrcholů zvaných Catheral Group ještě Grand Teewinot - 3756 metrů a Mt. Owen - 3940 metrů.Pro turisty je tu připraveno více než 320 kilometrů stezek, na nichž mohou podniknout nenáročné krátké túry téměř bez převýšení, ale i jedno a vícedenní s převýšením přesahujícím dva tisíce metrů.Všechna výchozí místa jsou v nadmořské výšce okolo dvou tisíc metrů. Pokud někdo chce zůstat na túře v horách přes noc, musí si opatřit v jednom ze tří návštěvnických center povolení. Doporučuje se také zanechat zde zprávu i o plánované jednodenní trase. Počasí tu může v kterékoli roční době nemile překvapit.V létě jsou zde dny často horké, zato ranní jinovatka na stanu není ničím zvláštním. Odpoledne často krátce zaprší, někdy přijde i bouřka. Od konce listopadu až do dubna leží celý kraj pod sněhem. Ten pokrývá horské cesty nad 2450 metrů ještě v polovině června. Pokud chce někdo v té době přejít některé z horských sedel, neobejde se bez maček.V odlehlejších místech a všude v noci číhá na potraviny návštěvníků nebezpečí v podobě medvědů. Jejich čich je neomylný. Ve vlastním zájmu je proto důležité řídit se v parku při uložení potravin pokyny ochránců parku.Mimo vyhlídkovou silnici lze dojet autem i na vyhlídkový vrch Signal Mountain - 2314 metrů. Odtud je kruhový rozhled na panorama hor, jezer i louky zvané Jackson Hole a řeku Snake River. Z těchto míst fotografoval W. H. Jackson v roce 1878 poprvé okolní krajinu. Jeho překrásné snímky se nemálo zasloužily o seznámení odborné i laické veřejnosti s Grand Tetonem. Po tomto muži je pojmenováno i největší jezero Jackson Lake.Vděčné jsou také výlety k dalším menším jezerům. Jsou to Phelps, Taggart a Bradley Lake. Nejnavštěvovanější je jezero Jenny Lake, které je možno obejít celé. Zrcadlí se v něm ostré štíty Cathedral Group a je to pohled, ze kterého jsou fotografové u vytržení.Ze západního břehu (kam je možné dostat se i pravidelně jezdícími čluny Shuttle Boat) začínají cesty k vodopádům Hidden Falls a k vyhlídkovému místu Inspiration Point poskytujícímu kouzelný pohled na jezero a také do Cascade Canyon.A na závěr je třeba připomenout jednu velice dobrou turistickou zásadu, kterou se ve Spojených státech řídí. Co si do hor člověk donese, to by i odsud měl odnést. Dodržování této zásady je také jeden z hlavních důvodů, proč se tu nikde nepovalují láhve, konzervy či papíry.