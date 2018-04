Grand Canyon v ohrožení. Developeři chystají lanovku i nákupní park

Grand Canyon, nejznámější a největší kaňon této planety, rozkládající se v americkém státě Arizona, navštíví ročně téměř 5 milionů turistů. V současné době existují plány na dva megaprojekty, zasahující na území tohoto přírodního skvostu, napsal britský list Telegraph.

Prvním z nich je nákupní a zábavní komplex poblíž soutoku řek Colorado River a Little Colorado River. Součástí tohoto návrhu je i stavba lanové dráhy za 1,5 milionu dolarů, která by zasahovala za hranice Národního parku a umožnila tak turistům dostat se snadno na samé dno kaňonu.

Tím druhým je výstavba domů, obchodů a dokonce i otevřeného zábavního amfiteátru na jižním okraji Grand Canyonu. Znamenalo by to asi 2 200 domů a téměř 28 hektarů prodejní a komerční plochy, které by vyrostly u městečka Tusayan, kde nyní trvale žije necelých 1 000 obyvatel.

Hrozba pro vzácnou rezervaci

Oba tyto gigantické projekty jsou pro Národní park velkou hrozbou, varují správci rezervace. První z plánovaných projektů by mohl narušit život vzácných živočichů, kteří v kaňonu žijí, a navíc by zasáhl do posvátného území indiánského kmene Hopi, které se nachází poblíž soutoku zmíněných řek. Druhý z projektů znamená spoustu hluku a světelného znečištění. Oba developerské záměry by přitom navíc neúměrně zatížily již tak vzácné vodní zdroje v oblasti.

„Chápeme potřeby nějakého ekonomického rozvoje na kmenových územích, ale těmito návrhy jsme extrémně znepokojeni,“ uvedla Maureen Oltrogge ze Správy amerických národních parků. „Máme obavy o vodní zdroje, znepokojuje nás o hodně vyšší počet turistů, kteří by sem proudili. Plánovaný amfiteátr na jižním okraji je pak obzvlášť problematický, přineslo by to neúměrný světelný smog na jednom z přirozeně nejtmavších míst Spojených států,“ zdůraznila mluvčí Správy NP. Zároveň upozornila, že se sice jedná jen o pár developerských plánů, které by však měly trvalý nepříznivý dopad na toto vzácné území.

Vyhlídková plošina Grand Canyon Skywalk se otevřela pro turisty v roce 2007.

Problematické majetkové vztahy

Zatím není jasné, jak případ dopadne. Situace je komplikovaná hlavně proto, že developeři chtějí podnikat na územích, která patří indiánským kmenům, a jsou s nimi zároveň i provázáni. První z projektů prosazuje a podporuje vůdce kmene Navajo a zároveň i developer R. Lamar Whitmer. „Ne každý může dojet na dno kaňonu na mule. A my chceme umožnit lidem, aby zažili kaňon při pohledu zdola,“ argumentuje.

Podobné stanovisko prosazují i tvůrci druhého projektu, italská developerská společnost Gruppo Stilo ve spolupráci s majitelem pozemků Tomem De Paolem. I ten se hájí tím, že chtějí pro návštěvníky parku to nejlepší s tím, že nyní prý park turistům nenabízí téměř nic. „Průměrný turista se vyfotí na okraji kaňonu, koupí si umělohmotný tomahawk z Číny a to je tak všechno,“ řekl.

Grand Canyon navštíví ročně mezi 4,5 - 5 miliony lidí, kteří přinesou celé oblasti zisky kolem 476 milionů dolarů (téměř 10 miliard korun). Turisté mohou využít služeb průvodců, kempování, návštěvy muzeí, let nad kaňonem a také vyhlídkovou plošinu Grand Canyon Skywalk, která se otevřela v roce 2007.

