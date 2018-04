Grand Canyon v Evropě? Navštivte Provence

Most Pont de l´Artuby vede přímo přes kaňon

Už cesta tam je pastvou pro oči. Řidič se samozřejmě musí věnovat řízení po cestách šplhajících se v zatáčkách směrem vzhůru, ale kdo neřídí, ten si přijde na své. Překrásné horské scenérie jako by vás připravovaly na zážitek z toho, co vás čeká.Z vesničky Comps sur Artuby vás vyvede silnice D-71 ve směru na Gorges du Verdon. A náhle jste tam, uprostřed ohromující podívané. Strmé stěny, fascinující hloubka až 700 metrů, divoká příroda kolem. A hluboko dole nenápadná říčka Verdon, která vyhloubila toto velkolepé dílo přírody. Silnice vás zavede do první zastávky na této cestě - Balcons de la Mescla.Tady je hospůdka a nezbytný obchod se suvenýry. Hovorný hospodský vám vysvětlí, že Mescla je vlastně soutok řek Verdon a Artuby. Po schůdcích vytesaných do skály můžete sejít na betonovou terasu, odkud je nádherně vidět vše, co jste dosud nesměle sledovali z auta. Jímá vás lehká závrať uprostřed divoké přírody, všude kolem strmé vápencové skály, pod vámi propast v níž se slévají dvě řeky. A člověk tu náhle stojí v nezvyklé pokoře, cítí se maličký a bezvýznamný uprostřed gigantického výtvoru přírody.A pokud se ve vás probudí lovec - fotograf, nemusíte se bát o nedostatek příležitostí k zachycení vší té nádhery na film. Podél okrajů kaňonu dlouhého jednadvacet kilometrů je totiž jednadvacet vyhlídkových míst, odkud můžete svůj fotografický zápal plně uspokojit.Určitě se zastavte u mostu Pont de l'Artuby. Kromě pověry, že zamilovaným, kteří se na mostě políbí, se splní jakékoli přání, je z něj skvělý výhled: stavba se totiž klene přímo přes kaňon a tak si na své přijdou i ti, kteří zrovna zamilovaní nejsou.A perla na závěr. Na konci obří prolákliny se třpytí jezero Le Lac de Sainte-Croix, jemuž Francouzi říkají "překrásné zrcadlo provensálského nebe". Před jezerem ještě můžete navštívit vesničku Aiguines, které vévodí stejnojmenný zámek.