Granada, snové město kousek od Středozemního moře

Může se hodit Jak se tam dostat Do Granady doletíte s přestupem v Barceloně či v Madridu. Letiště je 17 km od města a autobus vás do centra Granady doveze ze 3 eura. Přímá linka společnosti Smart Wings létá do Malagy, která je 125 kilometrů od Granady. Nejlepší je Granadu navštívit na jaře či na podzim, uprostřed léta jsou tu velká vedra. ALHAMBRA

Do jedné z nejnavštěvovanějších španělských památek je regulovaný vstup. Za jeden den se vpustí jen 6 600 návštěvníků. Je tedy dobré si rezervovat vstupenky v dostatečném předstihu. Rezervace pro návštěvníky ze zahraničí je možná přes internet (www.alhambra-tickets.es) nebo na telefonním čísle 00 34 93 4923750. Vstupné: 12 eur, pro důchodce ze zemí EU 9 eur. Za vstup pouze do zahrad Generalife se platí 6 eur (za rezervaci předem zaplatíte euro navíc).

Otevírací doba: K prohlídkám je Alhambra otevřena celý týden od 8.30 do 20 hodin, vždy od 16. března se konají i noční prohlídky od 22 do 23.30 hodin. Z centra města lze do Alhambry dojít pěšky nebo dojet minibusem (30, 32). Užitečný web: www.alhambra-patronato.es DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA stará muslimská čtvrť Albaicín

čtvrť Sacromonte s tančírnami flamenca (vyhlášený je například podnik Venta el Gallo)

Capilla Real – královská kaple, kde jsou pohřbeni Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský, kteří dokončili reconquistu (vstupné 3,50 eura, otevřeno od 10.30, v neděli a o svátcích od 11 hodin, do 13.30 a odpoledne od 15.30 do 18.30 hodin)

renesanční klášter San Jerónimo (vstupné 3,50 eura). Užitečné weby:

www.turgranada.es

www.granada.org