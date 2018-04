Gran Canaria - duny a Teror

Ne, to není žádná legrace, panu Augustýnovi můžete skutečně nechat vzkaz či mu napsat. Až půjde zase po několika týdnech pro zásoby, jistě jej vaše zpráva potěší. Starý muž má problémy se seznámením, protože žije na dně kráteru. Říká se, že je to jediný obydlený kráter sopky na celém světě. Jmenuje se Caldera de Bandama, je hluboký 200 a široký 1000 metrů a patří k nejzajímavějším místům ostrova Gran Canaria. Na šedivém, hnědém a černém skalnatém pozadí okolních hor se jako pěst na oko vyjímá sytá zeleň golfového hřiště, jež prakticky přímo nad kráterem postavili - no kdo jiní než Angličané.Zdaleka nejkrásnějším místem ostrova však není ani tento zajímavý kráter, ani nějaká pláž, jak by se dalo očekávat. Je to město. Město ve vnitrozemí. Město zářící bílou barvou a nesoucí pro nás nezvyklé jméno - Teror.Přes svůj název jde o skvost architektury a říká se, že kdo nezavítal sem, tak Gran Canarii ani nepoznal."Jezdím po celém ostrově, ale zde je to nejhezčí a nejpříjemnější," říká průvodkyně cestovní kanceláře Fischer Katarszyna Mazanová.Za zvláštní prohlídku stojí kromě kostela, kde je socha patronky ostrova, hlavně k němu ústící takzvaná balkonová ulice. Mohlo by se zdát, že nemá žádnou cenu si prohlížet nějaké balkony, ale ty zdejší stojí za to. Pokud jsou skutečně typické, tak jsou ze dřeva, zdobeny ornamenty a v dobách oslav i vlajkami či různými předměty. Jako ozdoba může posloužit dokonce i konévka na mléko, sombrero, vidle a další věci používané v domácnosti.Specifickou atmosféru na celém souostroví má i hlavní město Las Palmas, které kdysi patřilo k nejrušnějším přístavům na světě. Dnes je ruch a vzruch především ve čtvrti Santa Catalina. Kdo má rád noční život, kdo si chce zajít do baru, restaurace, na diskotéku či do herny, nenajde na Kanárských ostrovech lepší příležitost.Skotačit v zábavných podnicích je možné po návštěvě daleko klidnější čtvrtě - Veguety - tedy staré části města s mnoha historickými stavbami.Pozoruhodností ostrova je i kousek "místní Sahary".Příroda se zde představuje ve své nejzajímavější podobě. Dunas de Maspalomas na jihu Gran Canaria je nefalšovaná pouštní krajina s dunami vysokými až deset metrů. Táhne se od fara (maják), který je nejlepším orientačním bodem oblasti, několik kilometrů směrem na východ. Duny tady nevznikly navátím písku, nýbrž jsou mořského původu z korálů rozmělněných vlnobitím. Při východu a západu slunce je to i ideální místo pro fotografy, malíře či milence toužící po procházce v neobvyklém prostředí.Navštivte město Teror a vychutnejte jeho atmosféru, bílé fasády domů, baziliku Nuestra Seňora del Pino a architekturu tradičních domů s dřevěnými balkony.