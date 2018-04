Gorce: nádherné polské hory, které zůstávají Čechům utajené

Může se hodit Jak se tam dostat Veřejnou dopravou (autobusem) se do pohoří Gorce dostanete nejlépe přes Slovensko. Z Popradu jezdí autobusy do Zakopaného, zde je nutné přesednout a pokračovat do Noweho Targu. Odtud pak příměstskými linkami do nitra hor.

Mnohem rychlejší a efektivnější ovšem bude cesta autem a to buď ze Slovenska (přechod Lysá Poľana, Suchá Hora nebo Trstená), případně ze severu od Katovic, Bialsko-Biale či Krakova. Dlužno dodat, že úsek silnice Krakov – Nowy Targ – Zakopane vedoucí přes Gorce je mimořádně působivá vyhlídková trasa, plná úchvatných krajinných scenérií. Mapa

1 : 50 000 VKÚ Harmanec č. 158 – Gorce, kotlina Nowotarska.