Goa - tak trochu jiná Indie

10:19 , aktualizováno 10:19

Hledáli někdo v Indii místo k pravému odpočinku, případně preferuje pobyt na pláži a nepohrdne levnými nápoji, neměl by minout Gou. Bývalá portugalská kolonie (do roku 1961) skýtá zcela odlišný obrázek od zbytku Indie - křesťanské svatostánky, žádná sari, chlazené pivo na každém kroku, milí obyvatelé. To vše zasaženo do palmových hájů a rýžových políček. Odpočinkem jsme nepohrdli ani my. Na motorkách jsme projeli celou provincii křížem krážem a objevili kouzlo cestování po vlastní ose.