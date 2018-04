Goa, indický magnet hippies a volnomyšlenkářů

Může se hodit Goa má přibližně 1,4 milionu obyvatel, hlavním městem je Panaji. Rozloha činí pouhých 3 701 km čtverečních. Do roku 1961 byla Goa pod nadvládou Portugalska.

Goa je nejvyspělejší Indickou provincií. Pyšní se velkými příjmy z turismu: na pobřeží kromě bungalovů, rodinných penzionů a hotýlků najdete i luxusní hotely, které jsou v nabídce cestovních kanceláří na celém světě. Místní si pochvalují výdělky. Aby ne: Indie má přes miliardu obyvatel a čtvrtina z nich žije pod hranicí chudoby (za méně než 1 USD za den). Turista Gou pocítí i na své peněžence – v porovnání s ostatními provinciemi je tu nejdráž – zejména kolem Nového roku, kdy sezona vrcholí. Kdy se sem vydat Nejlépe je se do Goy vydat od října do června – v červenci přicházejí monzuny. Další tipy Goa je zelenou provincií, kromě rybaření se tu daří zemědělství. To vše můžete okusit na vlastní jazyk – místní trhy lákají množstvím ovoce podle sezony a restaurace připraví výborné čerstvé ryby a plody moře za přijatelné ceny.

V Goi je možné si dát i vepřové maso – pochoutky z něj patří mezi tradiční speciality.

Goa je i zelenou provincií ve smyslu ekologie, třídí se zde plastový odpad, mnoho místních denně pročesává pláže a sbírají plastové lahve, které odnášejí do výkupen. V některých částech provincie je například zakázáno nápoje v plastech prodávat. Doprava Kromě vlaku se do Goy dostanete autobusem, což má několik úskalí v porovnání s příjemným vlakem: jízdenka je většinou drahá, klimatizace nepříjemně nastavena na nízkou teplotu a kvalita místních silnic je nevalná. Nejrychleji se do Goy dostanete letecky, do hlavního města Panaji létá několik leteckých společností.

Kolem Nového roku může být problém sehnat místo ve vlaku (v 1. i 2. třídě je nutné mít rezervaci), stejně tak i letenku. Ženy na cestách všeobecně vzbuzují zájem u místních, mnozí ze zvědavosti navazují rozhovory. Nemusejí se však bát jet i samotné nočními vlaky – často lze koupit rezervaci do koutu se 6 postelemi, kde budou spát pouze ženy. Pokud ne, Indové jsou ohleduplní. Pro klidnější spaní se doporučuje přivázat si zavazadlo řetízkem na zámek.