Gibraltar chce očistit svou pověst

13:29 , aktualizováno 13:29

Gibraltar se svým silným britským přízvukem, polohou proti Africe, v samém srdci zraněné pýchy Španělska, které si na něho činí nároky od utrechtské smlouvy z roku 1713, vyvolává nadále závist a otázky. Dnes však již nejde o to vědět, kolik lodí a děl se skrývá ve stínu skály: nejžádanější tajemství již není vojenské, ale bankovní. Gibraltar měl vždy špatnou pověst. Jak jinak? Jen se to zde hemží bankami (asi dvacet) a společnostmi (téměř 28.000, což je téměř jedna na obyvatele, plus 9000 offshore), které sem přitahují více než přívětivé daňové podmínky.