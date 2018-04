Aktuálně z Rakouska: Gerlitzen nabízí slušné lyžování u jezera i relax

Z hory pěti směry

Kdyby tato zóna měla "jen" lyžování, tak musíte označit necelých 40 km tratí pro náruživého českého lyžaře za trochu skromnou potravu. Naštěstí se tu dá dělat leccos. Hezké výlety do okolí, všude krásná panoramata, mezinárodní atmosféra a také špičkové, dnes tak žádané wellness.

Ale ani lyžařsky není Gerlitzen k zahození, zejména pro rodiny s dětmi. Kabinová lanovka z Annenheimu nás vynesla tisíc metrů nad jezero na mezistanici Kanzelhöhe do výšky 1 500 m. Odtud se nedá dojet na lyžích dolů k jezeru, ale právě tady je brána do areálu s téměř 40 kilometry sjezdovek, které padají z vrcholu hory Gerlitzen (1911 m) do pěti stran. Sněhová situace nebyla v těchto dnech nijak zázračná, ale ani vysloveně špatná - na vrcholu cca 60 cm, uprostřed asi 30 cm, na nejspodnějším dojezdu 10 cm umělého sněhu. V provozu byla většina z téměř 40 tratí.

Dvě červené a jedna modrá vedou v délce něco přes tři kilometry jihozápadně na Kanzelhöhe. V dolní části svahu jsou umístěné výukové loučky pro začátečníky, kterým je Gerlitzen zasvěcen. Ale pozor! Nejsou tu jen lehké modré tratě.

Nádherný více než šestikilometrový sjezd po dvou červených sjezdovkách Klösterle I a II míří směrem na sever do malebné vesničky Arriach. Tam nastoupíte na čtyřsedačkovou lanovku s výhledem na hezký venkovský kostelík. Až pojedete nahoru, uvidíte podél okraje lesa stoupat na Gerlitzen desítky skialpinistů, s nimiž jako by se letos o Vánocích roztrhl pytel. S lehkými lyžemi a speciálním vázáním, které umožňuje vyšlápnout i velmi prudký svah, mnozí zvládnou dlouhou trasu za dvě hodinky.

Na východ vedou červené sjezdovky pod dvousedačkovou lanovkou k nádhernému, dřevem obloženému hotelu Feuerberg, z jehož teras shlížejí hoteloví hosté na Ossiašské jezero v plavkách. Tady jsou totiž nově postavené moderní lázně se saunovým světem ve výšce 1 650 metrů nad mořem.

Těsně pod vrcholovými stanicemi lanovek na vrcholu Gerlitzen 1911 m Jedna z horských chalup na sjezdovce Klösterleabfahrt

Dětem a lyžařským školám, ale také místnímu závodnímu klubu je určena 1 400 metrů dlouhá osmisedačka, kolem níž padají na severozápad široké sjezdovky, ideální pro carving. Přímo pod vrcholem Gerlitzenu na rychlostní trati Neugarten, kde trénují budoucí rakouští šampioni, je položený supermoderní prosklený hotel Pacheiner, proslulý vlastní hvězdárnou a novým spa.

Jediná černá sjezdovka v délce 1 600 metrů směrem na jihozápad pak kopíruje kotvový vlek Pacheinerlift.

Rozcestník sjezdových tratí pod vrcholem Gerlitzen

Spící jezerní architektura a tepající Villach

Korutanské sjezdování u Ossiašského jezera si můžete zpestřit spoustou aktivit. Určitě vyražte do kláštera Stift Ossiach, který se zrcadlí u jižního břehu. Prohlédněte si jezerní architekturu zdejších nádherných penzionků a restaurací, které přes léto praskají ve švech, zatímco v zimě trochu smutně spí. Třeba v Annenheimu je na Štědrý den vzhůru jen Villa Marienhoff u lanovky na Gerlitzen či malá zakouřená nádražní kavárnička.

Zato Villach je během vánočních a novoročních svátků nádherné město. V centru se mísí atmosféra Korutan s jadranskou architekturou a i místní přiznávají, že Villach je jaksi příjemnější a vřelejší než korutanská metropole Klagenfurt. Na historickém náměstí stojí stánky trhovců, kde si můžete ochutnat svařené víno, šňapsy i různé místní dobroty od špeku až po cukroví.

Vánoční trhy ve Villachu, hlavní katedrála Vánoční trhy ve Villachu

Futuristické a zámecké lázně

Sníh v Rakousku Sněhová situace v Rakousku nebyla až do včerejška ani fantastická ni špatná, ale právě nyní na mnoha místech hustě sněží. Dosud na tom nejlépe byly ledovce Pitztal, Sölden, Stubai nebo Hintertux, kde leželo hodně přes dva metry nebo aspoň kolem dvou metrů sněhu... a také vysoko položená místa jako například Obergurgl - Hochgurgl (150 cm), Obertauern (110 cm) nebo Sportgastein (140 cm). Ale také oblíbený korutanský Nassfeld (130 cm), či východotyrolský Sillian (130 cm). Trochu méně sněhu, než je touto dobou obvyklé, zaznamenali v takových sněhových "mekkách" jako je tyrolský St. Anton (70 cm) nebo Ischgl (60 cm), či vorarlberský Lech Zürs (50 cm). Velmi doporučujeme sledovat aktuální vývoj například na stránkách www.snow.cz

Hned za Villachem se nacházejí proslulé lázně Warmbad Villach. Vloni se změnily díky futuristické rekonstrukci ve fantastické místo, kam tým rakouských architektů přenesl tamní krajinu, jíž vévodí táhlý horský masiv Dobratsch ( 2167 m). Hory, divoké řeky, skalní stěny, jeskyně, rokle, ledovcové pukliny, tektonické zlomy a krasové rozsedliny, které tvoří alpskou přírodu Korutan, se odrážejí v křivkách odvážné prosklené stavby lázní KärntenTherme.

Koncept lázní je rozdělený na FIT, FUN a SPA, do nichž si kupujete jednotlivé vstupenky. FUN - sektor v prvním podlaží komplexu představuje vodní svět, kde najdete pětadvacetimetrový plavecký bazén, spoustu dalších termálních koupališť s jacuzzi či umělým vlnobitím, klouzačky a tobogány. Denní vstupenka pro dospělé pro FUN-sektor stojí 19,50 eura, rodinné 45 eur.

Pro ty, kteří si chtějí vypracovat tělo, je určený FIT-sektor ve druhém podlaží. Ve třetím a čtvrtém patře najdete sektor SPA, kde kromě klasických saun a masážních či relaxačních procedur najdete i turecké lázně hamam.

Pro ještě nejnáročnější jsou pak k dispozici lázně v jednom z nejluxusnějších hotelů Korutan, jímž je zámecký Schlosshotel Velden - Falkensteiner.

Zdejší wellness na rozloze 3600 m2 je luxusní, intimní, pestré, s mnoha zakoutími, krásnými výhledy na jezero a také masážními kójemi provoněnými exotickými vůněmi nebo tichými oddechovými místy, jež jsou vybavena například polohovacími nebo plovoucími lůžky zavěšenými na stropě.