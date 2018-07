Za deset dnů 176 kilometrů v horách. Dolomity lákají na unikátní trek

Strmé skály Dolomit ohromují návštěvníky již dlouho. Švýcarský architekt Le Corbusier je označil jako nejhezčí architekturu světa, pro horolezce Reinholda Messnera jsou to nejkrásnější hory světa a UNESCO je v roce 2009 zařadilo na svůj seznam světového dědictví.

Zájemci o historii těchto mimořádných hor se nyní mohou vydat na unikátní trasu UNESCO Geotrail Dolomity, kde během desetidenního putování zjistí, jak se za více než 200 milionů let z tropického moře s atoly, vulkány a korálovými útesy stalo dnešní zkamenělé souostroví, a seznámí se s detailním geologickým a historickým vývojem Dolomit.

Cestou sice nenarazíte na žádné cedule, ale devatenáct zastávek je popsaných v knize, která byla u této příležitosti vydána. Její součástí je i podrobná mapa s tipy na restaurace a ubytování.

Spaní na horských chatách

Fascinujících 176 kilometrů začíná nedaleko Bozenu/Bolzana u propasti Bletterbach, což je největší kaňon Jižního Tyrolska nabízející geologickou exkurzi do doby před miliony let, do prehistorie země.

Tři štíty Lavaredské vyrůstají kolmo ze sutinových polí.

Trasa pak končí pod skalním masívem Drei Zinnen/Tre Cime di Lavaredo u stejnojmenné chaty. Deset etap znamená deset dnů po nejkrásnějších místech jihotyrolských Dolomit. Vedou přes průsmyk Lavazè, dále do průsmyku Karer/Carezza a nabídnou krásné výhledy na magický skalní masív Rosengarten/Catinaccio a Latemar.

Odtud se přejde do ladinských oblastí Grödenu/Val Gardeny, zde se pokračuje do národního parku Puez-Geisler. Po přenocování na chatě Pederü v sevření hor se turisté dostanou na náhorní plošinu Plätzwiese/Prato Piazza, odkud se přejde pod skalní štíty Drei Zinnen a sejde se do městečka Sexten/Sesto.

Dolomitský masiv Rosengarten/Catinaccio

Spí se na horských chatách, kde si je nutné ubytování zamlouvat s velkým předstihem. „Tohle by turisté určitě neměli podceňovat, během sezony bývají místní hotely opravdu plné,“ říká novinářka Michaela Bučková, která absolvovala první tři úseky geotrailu. „Dobré je také nepodcenit výbavu. Na cestu se určitě hodí vysoké trekové boty, kalhoty a při zhoršeném počasí využijete také bundu a mikinu. Nejvíc jsem ale ocenila trekové hole, které mi při náročnách výstupech v suti hodně pošetřily kolena,“ doplňuje Bučková.

Málokdo asi bude mít čas a sílu na desetidenní trek, vybrat z deseti etap trasu alespoň na tři dny je ovšem velice těžké. „Každá část má své unikátní kouzlo a nabízí podobně jako ostatní treky nezapomenutelné výhledy. Doporučit lze například třídenní trek – z průsmyku Karerpass přes Ortisei ve Val Gardeně do národního parku Puez-Geisler,“ radí Bučková.

Detailní informace včetně map jednotlivých etap najdete zde.

Tři tipy na jednodenní výlety

1. Z průsmyku Karer Pass na Tierser Alpl Hut

Velmi krásná trasa začíná v průsmyku Karer/Carezza, kam jezdívala do hotelu císařovna Sissi. Odtud se začne stoupat a přes tři vysokohorská sedla se dojde až na chatu Tierser Alpl. Jde sice o těžkou vysokohorskou túru, ale nabízí krásné výhledy. Kdo se chce vyhnout prvnímu stoupání, může vyjet lanovkou k Laurins Lounge, která leží přímo pod magickým skalním masívem Rosengarten/Catinaccio. Cestou je možné se občerstvit na několika chatách.

Tip: před začátkem první túry navštivte jezero Karersee. Má tyrkysovou barvu a na jeho hladině se odrážejí štíty Dolomit.

Délka: 15,6 km

Převýšení: 1 850 výškových metrů nahoru, 1 160 metrů dolů

Čas: osm hodin

2. Z chaty Tierser Alpl do St.Ulrichu/Ortisei

Velmi krásný úsek vedoucí přes náhorní planinu Seiser Alm/Alpe di Siusi. Tu z jedné strany ohraničují masív Schlernu/Sciliar, z druhé strany masívy Plattkofel, Langkofel a Sella. Pasou se zde krávy, koně a cestou se nabízí několik zastávek, kde se lze občerstvit. Například na chatě Zallinger či Sanon.

Kousek od chaty Sanon začíná prudký a téměř dvouhodinový sestup do údolí Val Gardena do malebného městečka St. Ulrich. Do údolí se dá také sjet lanovkou.

Tip: prodlužte si trasu o tři kilometry a vezměte to na Seiser Almu přes horskou chatu Gostner Schwaige. Její kuchyni kraluje Franz Mulser, dělá si tu i své sýry. Požádejte o jejich ochutnávku.

Délka: 16,6 km

Převýšení: 450 výškových metrů nahoru, 1 660 metrů dolů

Čas: šest hodin

3. Ze St. Ulrichu na chatu Puez

Z Val Gardeny, z městečka St. Ulrich, se vyjede zubačkou na Rasciesa (úsek se dá samozřejmě také vyjít pěšky, ale jedná se o velké převýšení). Krásné výhledy, například na skalní masívy Secedy a Puez jsou zaručeny. Jako ovšem na každém úseku Geotrailu.

Tip: na designové horské chatě Sofie na Secede ochutnejte gin. Vyrábí ho majitel restaurace a je na něj velmi pyšný.

Délka: 17,4 km

Převýšení: 1 150 výškových metrů nahoru, 750 metrů dolů

Čas: sedm hodin