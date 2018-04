Krásná vyhlídka na Sázavu i geometrický střed Čech. Velikonoční výlet

Nenáročný pěší výlet měří 5,5 km a můžete ho pojmout jako odpolední procházku nebo si trasu prodloužit o návštěvu dalších zajímavých míst v přírodním parku Střed Čech.

Hadí skála

Východiskem základního okruhu je obec Petrov, která se nachází mezi Jílovým u Prahy a Davlí. Dostaneme se sem buď autem, autobusem č. 444, který jezdí mezi Davlí a Kamenicí, nebo vlakem do stanice Petrov u Prahy.

Z Petrova vyjdeme po žluté značce směr na Jílové, polní cesta přejde pastviny a zanoří se do lesa pod oblým vrchem Zahrádka. Pěšina mírně klesá hezkým smíšeným lesem s buky, habry, borovicemi a smrky a po přibližně 1,5 km dojdeme na první vyhlídku zvanou Hadí skála, nacházející se asi 100 metrů nad údolím, na břidlicovém žebru padajícím strmě k hladině Sázavy.

Náměstí v Jílovém Cesta kolem vyhlídek vede hezkým dubovo-habrovým lesem.

Naskytne se nám jeden z nejhezčích pohledů na kaňon dolní Sázavy, která zde vytváří poslední mohutný oblouk před soutokem s Vltavou. Panorama smíšených lesů, skal a trampských chat dotváří masiv hory Medník na protilehlém břehu. Všimněte si železniční trati pod vámi: jde o nejhezčí úsek trati Posázavský pacifik a na dohled hned u trati se mimo jiné tyčí výrazný skalní útvar zvaný Pikovická jehla.

Třeštibok a vyhlídka na Pikovice

O zhruba 200 metrů dále leží druhá vyhlídka zvaná Třeštibok. Tady se vám pohled změní jen trochu, víc se otevře výhled po proudu řeky a můžete spatřit obec Pikovice. Zajímavý název této lokality pochází z doby, kdy se po řece Sázavě plavily vory, které v těchto místech bočními prameny narážely na skálu. Treštibok je rovněž maloplošné chráněné území evropského významu chránící výskyt vzácného motýla přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria).

Najdeme tu také ještěrky nebo zmije, které milují zdejší teplé a osluněné srázy skloněné k jihu. I vy se můžete od těchto plazů inspirovat a vyrazit sem trochu se nahřát prvním jarním sluníčkem…

Pohled z Třeštiboku po proudu řeky, v dálce vidíme Pikovice.

Bohuliby a střed Čech

Od vyhlídky pokračujeme dále po žluté, sestoupíme do malé chatové osady zvané Na zlatých dolích a záhy přijdeme do hornické osady Bohuliby, proslulé těžbou zlata. Žlutý kov se zde dobýval od Keltů až do roku 1968 a pozůstatky po této činnosti najdeme všude: jámy, odvaly nebo pinky (propadlé štoly) jsou rozeseté po okolních kopcích.

Ve vsi na rozcestí pokračujeme po žluté značce a po 200 metrech odbočíme na širokou cestu vlevo k lesu. Tato cesta nás převede přes vrchol Zahrádka zpět do Petrova.

Pokud chcete navštívit ještě jednu zajímavost v přírodním parku Střed Čech, vydejte se na kopec Ďábel, který se zvedá severně od Petrova. Na zalesněném vrcholu leží údajný geometrický střed Čech, odtud je to na hranice Čech s Moravou, Polskem, Německem a Rakouskem vždy shodných 105 km. Sice lze namítnout, že podobných "středů" Čech, České republiky či Evropy najdeme u nás víc, záleží však na použité metodice měření a je to možné téma na diskusi nebo další článek.

Kdo má chuť na další pochod, může například sejít do malebného údolí Zahořanského potoka a po modré značce dojít na vlak do Davle.

Může se hodit Start a cíl: Petrov u Prahy/Davle/Jílové u Prahy

Petrov u Prahy/Davle/Jílové u Prahy Délka trasy: základní okruh měří 5,5 km

základní okruh měří 5,5 km Náročnost: základní okruh lze absolvovat i s dětmi (jen pozor na skalách u vyhlídek), lze projet i na horském kole

základní okruh lze absolvovat i s dětmi (jen pozor na skalách u vyhlídek), lze projet i na horském kole Doprava: autobusem (linka 444) nebo vlakem, stanice Petrov u Prahy nebo Luka pod Medníkem

autobusem (linka 444) nebo vlakem, stanice Petrov u Prahy nebo Luka pod Medníkem Stravování: V Petrově není otevřená restaurace, nejbližší je v Jílovém (např. Florian na náměstí) nebo v Davli.

