Generátor si dal zase říci... Na jak dlouho?

15:29 , aktualizováno 15:29

Před pár dny jsem vám poslali povídání o neděli a pondělku a vypadalo to, že to bude to poslední, co vám odtud pošleme. Moc nás zlobí generátor, kluci ho dnes opravovali celé dopoledne, žere to moc oleje, vypadávalo to, nenabíjelo to... Teď začal sice trochu poslouchat, ale na jak dlouho?