Gayové z Air France se bouří. Stejně jako letušky odmítají létat do Íránu

16:03 , aktualizováno 16:03

Air France řeší další spor svých zaměstnanců. Týden poté, co letušky Air France odmítly letět do Íránu kvůli doporučení, že mají nosit hidžáb, přišli s novou peticí i gayové z této aerolinky. Do země, kde za homosexuální orientaci hrozí poprava, létat nebudeme, napsali v petici.