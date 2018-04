Gastein: lyže, vodopád i termální lázně

Volný terén

Siggi Raschka v typické červenobílé bundě rakouského lyžařského instruktora vydupává jako robot stupně do závratně prudkého srázu pod Hohe Scharte (2300 m). Těžko uvěřit, že tomu chlapíkovi, který vás s lyžemi na zádech prohání už od časného rána, táhne na šedesát.

Kousíček pod vrcholem Siggi shodí lyže na maličké plató a usmívá se, jako by právě sesedl z lanovky. Ta nejvýše položená je však nejméně sto metrů pod ním. Tady začíná království lyžování ve volném terénu.

Siggi podává protilavinové pípátko a říká: "Tak, jdeme na to, dokud máme tvrdý sníh."

Sjezdovky mizí za zády, slunce se vyhoupne nad štíty hor a pod nohama se otevírá divoká zimní krajina, kde nechybějí ostré hřebeny, ledové kuloáry ani strmé lavinové svahy.

Ale Siggi vybírá cestu tak, že člověk má pocit, jako by se za ním houpal na obrovských vlnách oceánu. Lyže krájejí hrubý sníh jako máslo. Už po třech obloucích je to jasné. Tak tohle je lyžařův ráj!

Lyže se neboří, ale ani zběsile nedrncají po ledových plotnách. Na sjezdovce něco takového prakticky nelze zažít. Je to tak snadné. Jen neupadnout! To by se člověk zastavil až kdovíkde.

Ale najednou je po idyle. Stáli jste někdy přímo na lavině? Siggi na ní už je. "Tady to musíme opatrně přejít," říká. Tají se dech. Dvacet metrů po hrubých balvanech a kvádrech špinavého sněhu s metrovými průrvami dává lekci, na jakou se nezapomíná. Pod tímhle by člověk nechtěl skončit.

Univerzální Gastein

Údolí Gastein není jen rájem pro ty nejnáročnější sportovce. Má tu výhodu, že na relativně velmi malém prostoru najde lyžař a milovník hor prakticky všechno, co k zimní dovolené patří.

Může tam dokonce i ten, kdo zimu vlastně ani moc rád nemá. V údolí Gastein leží v ok ruhu 20 km pět lyžařských středisek, z nichž některá jsou propojena. Je tu 53 lanovek a vleků, 250 km sjezdovek a 90 km běžeckých stop. A to není všechno!

Proslulé lázně

Na konci údolí leží proslulé termální radonové lázně Bad Gastein. Tady na člověka dýchne atmosféra prvních zimních alpských středisek. Takový rakouský Davos nebo Svatý Mořic. Zde v lůně hor, a přitom v bezpečí, trávili naši předkové zimní dovolené už na začátku 20. století.

Dnes má Bad Gastein sedmnáct termálních radonových pramenů. Luxusní obchody, kadeřnické salony, drahá klenotnictví, noblesní vyhlídka z cesty císaře Viléma na známý vodopád, padající přímo mezi luxusními pětihvězdičkovými hotely hluboko do údolí.

Ale za hlavními ulicemi dýchne i zašlá sláva, kde kdysi slavné hotely dnes až příliš dlouho čekají na rekonstrukci.

Moderní Bad Hofgastein

To v Bad Hofgasteinu, jen pár kilometrů vzdáleném, místní hoteliéry netrápí. Toto je typické bohaté rakouské alpské středisko současnosti.

Tady jsou lázně moderní, a navíc rychlá "zubačková" lanovka na Kitzstein, odkud se větví lyžařské trasy na Schlossalm (2050 m), Hohe Scharte (2300 m) a přes Angertal v údolí až na Stubnerkogel (2246 m) nad lázněmi Bad Gastein.

Cesta z "lázní do lázní" trvá na lyžích asi dvě hodiny. Pouhé dva kilometry z Bad Hofgasteinu je Dorfgastein se sítí sjezdovek na Kreuzkogel (2027m) a pak dál do Grossarl v dalším údolí.

Ale to nejlepší, co Gastein nabízí lyžařům, teprve přichází. Unikátem je asi nejvýše položené neledovcové středisko v Rakousku Sportgastein, kde se jezdí až na Kreuzkogel do výšky 2686 metrů. Sníh i lyžování tady dostává kvalitu ledovce.

Při krásném počasí zjistíte, že není mnoho míst v Alpách, kde jsou tak krásná panoramata. Lyžuje se tu opravdu tak blízko pod zasněženými vrcholy velehor, že to člověka málem omráčí. Lyžařské možnosti skutečně trochu připomínají ledovec. Nahoře hlavně modré a červené a hluboko do údolí pak spadá i jedna černá.

Lahůdkou je velmi romantická, přitom však ne příliš obtížná osmikilometrová "ski tour" z Kreuzkogelu až do Heilstollenu. Fakt je, že by si Sportgastein zasloužil i lanovkovou modernizaci - velmi by mu, především o víkendech, prospěla jedna moderní rychlosedačka z mezistanice kabinové lanovky až na vrchol.

Ráj běžkařů

Málokdo však ví, že Sportgastein je i jedním z rájů pro běžkaře. Takřka za každého počasí i za každé zimy se tady dá jezdit na platu Goldbergstuben ve výšce kolem 1600 m.

Údolí Gastein je vhodné i pro rodiny s dětmi. Zejména skicentrum Angertal nad Hofgasteinem nabízí i mírné sjezdovky včetně výhodně položené cvičné louky s pomou pro děti. Všude v Gasteinu lez využít i spolehlivý lyžařský "skibus", který je pro lyžaře zdarma.

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Gastein má výhodu, že neleží daleko. Nejrychlejší cesta vede přes Salzburg, odtud se z dálnice odbočí v Bischofshofenu na Zell am See. Co ještě vědět

Gastein patří do propojené lyžařské oblasti Amadé, kde platí jedna permanentka pro téměř 900 km sjezdovek. Kolik stojí lyžování

Týdenní permanentka hlavní sezoně přijde dospělého na 156 Euro, denní na 32.50 Euro. Třetí a další dítě v rodině a děti do šesti let lyžují zdarma. Bohužel dnes už nikde nelze zaplatit levnější skipas pro jednotlivá centra. Spojení

Gastein tourismus:

www.gastein.com

tel. +4364323393-0 nebo

www.skigastein.com