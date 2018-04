Gargáno: kde najdete tu pravou Itálii

JAK SE TAM DOSTAT Z Prahy je to 1600 kilometrů. Jede se na Plzeň, Mnichov, Innsbruck, Veronu, Boloňu, Anconu až do Vieste.

Z Brna je to 1460 kilometrů a pojedete na Vídeň, Graz, Villach, Udine, Padovu, Boloňu, Anconu do Vieste.