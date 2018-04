Galtür a Kappl: tip na pohodové jarní lyžování v Rakousku

Galtür, Kappl a Ischgl jsou kromě názvů skiresortů i tyrolské obce, vzdálené od sebe zhruba deset kilometrů. "Vesničkou střediskovou" oblasti je mondénní Ischgl, který si nyní hodně oblíbili ruští lyžaři a kde je docela drahé ubytování. Soustředí se tady hlavně čtyř- a pětihvězdičkové hotely, noc tu vyjde klidně na 200 eur za osobu. Šance sehnat něco mnohem levnějšího se pak nabízí právě v Galtüru nebo v Kapplu.

Ischgl - Silvretta Arena

Ischgl patří ke známým střediskům a podrobněji jsme se mu již věnovali například zde: Lyžování v Ischglu, luxus na každém kroku.

Silvretta Arena, tedy údolí a hory nad Ischglem ve výšce od 2 320 m n. m. (konečná lanovky Idalp) do 2 872 m n. m. (vrchol Greifspitze), to je lyžařská fantazie. Jistě, jde o subjektivní hodnocení, ale podmínky pro dobré sportovní výkony a zábavu jsou tu ideální. A když se vydaří počasí, musí se vám tu líbit. Na hranici Rakouska a Švýcarska zde najdete celkem 43 lanovek a 238 kilometrů sjezdovek. Většina je červených, ale sjíždět můžete podle nálady i náročné černé.

K nejkrásnějším patří sjezdy z Pallinkopfu (2 864 m) do švýcarského Samnnaunu

(1 840 m) , což je jediná bezcelní zóna v zemi helvétského kříže a rozhodně se v ní vyplatí zastavit alespoň na občerstvení. Trasu můžete podle nálady a zdatnosti absolvovat buď celou na červených, anebo i částečně na černých sjezdovkách. Zpět do Silvretta Areny se ze Samnaunu dostanete obřími jedno- či dvoupatrovými lanovkami.

Pěkný lyžařský zážitek nabízí také 11 kilometrů dlouhý sjezd z Greitspitze (2 872 m) přes Idapl do centra Ischglu (1 400 m), podle výběru sjezdovek opět středně náročná až náročná trasa.

Je běžné, že v Silvretta Areně, od Samnaunu po Ischgl, se prohání na sjezdovkách naráz hodně přes deset tisíc lidí. Vzhledem k rozloze areálu se ale na svazích přesto budete cítit volně a bezpečně.

Většinu lyžařů mířících do oblasti přitahuje Ischgl, a nemusí tu ani bydlet. V městečku totiž najdou ohromné odstavné parkoviště, odkud mohou do Silvretta Areny zamířit třemi lanovkami. Z naší zkušenosti vám však můžeme doporučit i méně známé sousední resorty Kappl a Galtür. Co vás tam čeká?

Idalp - centrum Silvretta Areny nad Ischglem

Klidný a pohodový Galtür

Po svazích krásné hory Ballunspitze (2 671 m) nad Galtürem jezdí celkem jedenáct lanovek a vleků. Zdejší zajímavostí jsou upravované a neupravované sjezdovky bezprostředně vedle sebe a se stejným profilem. Z pěkných červených tak můžete hned přejíždět do hlubokého sněhu a užívat slalom v závějích.

V Galtüru samozřejmě ale najdete i čistě freeridové terény. "Chtěli jsme si freeride užít pod Palinkopfem v Ischglu, ale ten den bylo mizerné počasí a na druhý den jsme už měli naplánovaný Galtür. Nakonec jsme ale, i když jsme nebyli předem informováni, našli solidní volné terény v právě v Galtüru," říkala pětatřicetiletá Češka Kateřina, která tu lyžovala na počátku února a Galtür si pro sebe objevila.

Pod vrcholkem Ballunspitze poměrně často odstřelují množství sněhu a už bezpečné závěje pak mohou využívat lyžaři, ale i horští záchranáři, kteří tu cvičí. Podobně jako v Ischglu i zde budete sjíždět pod horskými panoramaty. Výhled na třítisícovky Küchelspitze a Küchenspitze je parádní, stejně jako dojezd nad horskou přehradou Kopsstausee.

Pohled na Galtür z hory Ballunspitze

Hlavně tady ale potkáte na sjezdovkách řadu hadů, kdy učitel či učitelka lyžování navádějí za sebou jedoucí děti. Usuzuji, že jsou tu proto, že Galtür je ve srovnání s Ischglem opravdu rodinnější a klidnější a dětem v helmách a vestách nehrozí nebezpečí.

Rozhodnete-li se tu strávit celý den, určitě si oddychněte a dopřejte si oběd v solidní stylové restauraci Panoramatenne na dojezdu z Ballunspitze směrem k městečku. Za příjemné ceny tu servírují dobrou tyrolskou kuchyni se sytými zeleninovými polévkami a pro oblast typickými zapékanými masy. Ceny jsou normální, celé menu pro jednoho i s pitím byste měli pořídit kolem 30 eur. Jako dobrá volba se ale klidně může ukázat i obyčejná pizza za 10 eur.

Obdobně kvalitní lokální kuchyni pro lyžaře pak najdete i na už zmíněném Idalpu.

Při lanovce můžete posedět v Alpenhaus Mountain VIP Clubu. Pokud byste chtěli zdejší zeleninové saláty, pečená masa a či třeba vídeňský řízek, doporučujeme předem rezervaci. Vězte však, že VIP Club má i VIP ceny, jsou tu zhruba na dvojnásobku běžné restaurace, v nichž zpravidla hlavní jídlo vychází na 10 až 15 eur.

Spojovací trasa z hory Palinkopf ( 2 864 m) na hranici mezi Rakouskem a Švýcarskem do švýcarského Samnaunu

Kappl láká rodiny i freeridery

Kappl je na tom podobně jako Galtür. Může těžit z toho, že řada návštěvníků oblasti míří nad Ischgl. Užijí si tu ale všichni, méně zdatní lyžaři i ti náročnější. Při mizerném počasí, tedy při sněžení a mlze, nemusíte vyjíždět až na 2 720 metrů vysoký Alblittköpfe, ale dostatek sportovního vyžití poskytnou i trasy začínající už ve 2 300 metrech. K nim zajíždí tři z pěti zdejších lanovek.

Lyžařský resort nad Kapplem má i tu výhodu, že je opravdu vymyšlený s ohledem na děti. U Sunny Mountain Restaurantu v 1 860 metrech nad mořem mají k dispozici rozsáhlý sál s hračkami, kde školené zaměstnankyně děti ohlídají. Dalším bonusem jsou pak prostory, které mohou využít i rodiče s dítětem nebo dětmi, když zbytek rodiny nebo party má ještě chuť lyžovat. U Sunny Mountain provozují i zábavné dětské hřiště, kde malí lyžaři mohou využívat jezdící koberce, tunely, malou slalomovou dráhu anebo kolotoč, na němž se jezdí na obřích gumových duších.

Pro milovníky freeridu je určena jedna trasa z Alblittköpfe. Faktem však je, že mnohem víc lidí uvidíte mezi lavinovými zábranami pod mezistanicí ve 2 300 metrech.