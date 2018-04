Galerie Uffizi krok za krokem Magenta Yellow Black

S galeriemi je vždycky potíž. Člověk má málo času, a pak je spíše proběhne než projde. Vystavuje se riziku, že si posléze pročte zakoupeného průvodce a zjistí, že to "nejzajímavější a nejdůležitější" vlastně vůbec neviděl. Nebo se snaží vidět všechno a po nějaké době vyčerpaně odchází, protože si jednoduše ukousl příliš velké sousto. Nejinak je tomu v případě paláce Uffizi ve Florencii, kde opatrují řadu děl malířů těch nejslavnějších jmen. Palác Uffizi nelze jen tak snadno minout - leží v jižní části centra Florencie, na břehu řeky Arno, v sousedství Paláce Vecchio, před kterým obdivují turisté sochu Michelangelova Davida. Největším pokladem galerie je jedinečná sbírka obrazů z období florentské renesance (v období mezi roky 1300-1500). T i, kdo chtějí vidět právě a jen tuto sbírku, mohou začít s prohlídkou ve druhém sále druhého patra. Ale pozor. Od sálu 18 se chronologická linie, podle níž jsou sbírky uspořádány, vytrácí a další umělecká díla jsou umístěna v sálech podle škol, oblastí a zemí. Pro ty, kteří chtějí vidět opravdu všechno a mají obavy, aby jim něco neuniklo, ještě jedna poznámka. Kromě obrazů italských i zahraničních mistrů stojí za zhlédnutí i sbírka antických soch a výzdoba chodeb - kromě soch také orientální malby a drahocenné gobelíny.Giotto: Madonna na trůnu Obraz namalovaný kolem roku 1310 jedním z největších mistrů italského výtvarného umění najdete v sále číslo 2. Giotto je považován za otce nového italského malířství, který se oprostil od byzantské malířské tra dice a navázal na klasické antické umění.Lucas Granach: Adam a Eva Sál číslo 20 představuje mistro vská díla Lucase Cra nacha - vedle Adama a Evy také portréty jeho manželky Kathariny von Bora a Martina Luthera . Dále jsou v sále díla Albrechta Dürera .Sandro Botticelli: Zrození Venuše Obraz, který vznikl v letech 1482-1483, patří k nejznámějším dílům světového malířství. V sále číslo 14, kde je umístěn, najdete řadu dalších světoznámých děl - například Alegorie jara od stejného malíře.Tribuna - sál číslo 18 Kro mě Medičejské Venuše sochaře Kleomenise z poloviny 1. století před Kristem (uprostřed) je zde řada dalších antických soch a obrazy například Giorgia Vasariho, Agnola Bro nzina a Andrea del Sarta, portréty rodiny Medičejských. Zajímavý je i osmiboký stůl Jacopa Ligozziho.Filippino Lippi: Madonna s dítětem a dvěma anděly Dílo z roku 1465 patří k nejznámějším obrazům Mistra , karmelitánského mnicha, z pozdního období jeho tvorby. Typický příklad florentské portrétní školy. Sál číslo 8.Cara vaggio: Mladý Bacchus Obraz z roku 1589, který umělec namaloval krátce po svém příchodu do Říma, patří v sále číslo 44 ke třem zástupcům tvorby Michelangela Merisiho, známého pod jménem Cara vaggio. Vedle jeho tvorby (také Medúza a Obětování Izáka) jsou zde k vidění i díla Rembra ntova, například autoportréty.Palác Uffizi Galerie je otevřena od úterý do soboty, denně 9-19 hodin, v neděli a ve svátky od 9-13 hodin.