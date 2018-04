Galapágy vyvázly jen o vlásek

10:17 , aktualizováno 10:17

Gonzalo Mores strávil celý den chytáním pelikánů. Normálně by mu za to hrozil vysoký trest, ale včera Mores dělal záslužnou práci. Chytal pelikány a otíral jim těla, ošklivě zamazaná od nafty. Chybělo málo a život na Galapágách, kde Charles Darwin objevil tajemství evoluce, zničila ekologická katastrofa v podobě nafty unikající ze ztroskotané lodi. Celkem v duchu Darwina však nakonec zasáhly vyšší přírodní síly. Galapágy vyvázly o vlásek. Jenže předtím ohrožovala lvouny, pelikány a další ptáky, ale také želvy černá skvrna motorové nafty, která se vylila do oceánu ze zásobovací lodi.