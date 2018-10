První soukromá přírodní rezervace na Galapágách má zastavit příval turistů

Koupě pozemku na nejvýchodnějším ostrově Galapág San Cristóbalu, kam v roce 1835 zamířil i přírodopisec Charles Darwin, se uskuteční již tento týden. Další část pozemku o rozloze 128 hektarů chtějí ochránci přírody koupit v březnu, uvedl britský web The Telegraph.

„Kolem Galapág existuje taková představa, že souostroví je divočina ve stylu Robinsona Crusoea,“ řekl Paul Salaman, šéf neziskové ekologické skupiny Rainforest Trust, která sbírku organizovala. „Ale ve skutečnosti je souostroví zdevastované,“ dodal.

Ochránci přírody nyní začnou obnovovat pozemek do jeho přírodní podoby. Krajinu ostrovů totiž ničí více než 500 rostlinných druhů, které nejsou původem z Galapág, mimo jiné například australský eukalyptus. Ostrovy tak podle přírodovědců bojují o přežití.

Ochránit chtějí aktivisté také kriticky ohroženého galapážského buřňáka a pěnkavku bledou. Oba ptáci jsou galapážskými endemity, tedy druhy, které se vyskytují pouze na tomto souostroví.

Ekvádorská vláda v roce 1959 schválila zákon, který označil souostroví za národní park. Nařízení se však netýká těch oblastí, které již vlastnili kolonialisté. Podle ochránců přírody se tak zákon týká celkem 97 procent ostrovů.

Souostroví se potýká s masami turistů, ročně Galapágy navštíví 245 tisíc lidí. Podle místních úřadů je to maximální možný počet, aniž by byl ohrožen ekosystém ostrovů. Tento limit by mohl být brzy uzákoněn.

„Galapágy jsou klenotem, o který musíme pečovat. Musíme být tvrdí, pokud jde o ochranu životního prostředí,“ prohlásil v únoru letošního roku ekvádorský ministr turistiky Enrique Ponce de León.

„Ekologické, sociální a biologické zvláštnosti této unikátní lokality nás nutí stanovit strop, řídit turistiku podle nabídky a ne podle poptávky,“ upřesňuje ředitel Galapážského národního parku Walter Bustos.

Koupí pozemků tak chtějí aktivisté zabránit, aby zde developeři vystavěli další hotely.

