Jurský park uprostřed Pacifiku. Neskutečná plavba kolem Galapág vás ohromí

Dvacítka galapážských ostrovů leží přímo na rovníku, asi tisíc kilometrů od jihoamerického kontinentu. Jen čtyři ostrovy jsou obydlené a poskytují tak skromné zázemí pro návštěvníky, kteří se mezi těmito čtyřmi ostrovy mohou přesouvat rychlými čluny.

Pro poznávání Galapág je ale podle zkušeností cestovatelů nejlepší komfortní jachta s kajutami, představující plovoucí hotel s veškerým zázemím. Stabilní loď vás bezpečně dopraví mezi jednotlivými ostrovy a na nepřístupná místa v divočině, kam se jinak nedostanete.

Budete kotvit v chráněných zátokách, šnorchlovat s mantami a tučňáky, fotit leguány, tereje modronohé nebo želvy sloní.

Na Galapágy jsem cestoval již podruhé, tentokrát jsem zvolil osmidenní plavbu komfortním katamaránem. Stabilní motorová jachta pro 16 pasažérů mě dopravila na panenská místa v divočině, kde jsme fotografovali a poznávali zdejší přírodu.

Několikrát denně jsme vyráželi na výpravy na ostrovy, prozkoumávali pobřeží z motorových člunů nebo z kajaků, šnorchlovali mezi želvami, tučňáky a lachtany a koupali se v čistém a teplém moři.

Unikátní dovolená mezi zvířaty

Na letišti na ostrově Baltra se potkávám s naší průvodkyní a ostatními pasažéry z nejrůznějších koutů světa. Pro většinu z nás je to životní cesta, o které jsme dlouho snili. Po nalodění se vítáme s posádkou, kromě kapitána tu je dalších osm lidí, kteří se o nás budou po celou dobu starat. Vyplouváme navečer a z vyhlídkové paluby sledujeme rovníkové slunce zapadající za siluetu jednoho z ostrovů.

Na Galapágách si můžete užívat nádherných pláží a teplého moře.

Naše první vylodění na ostrově Santiago probíhá za asistence několika lachtanů, kteří z lávových kamenů pozorují, jak vystupujeme z motorových člunů.

Zvířata se na Galapágách opravdu nebojí, můžete je tu opravdu pozorovat a fotit doslova z několika centimetrů. Jedno z pravidel parku však zakazuje přibližovat se ke zvířatům na méně než dva metry, s čímž mám často potíže. Ptáci posedávají na větvích hned vedle cesty, lachtany musíte doslova překračovat a obrovské želvy jsou tak pomalé, že by byla škoda neudělat si nějaký ten portrét či detail.

S průvodkyní se vydáme na výlet přes lávové pole do vnitrozemí ostrova. Angelika tu žije třicet let a Galapágy zná dokonale. Díky ní se dozvídáme spoustu informací o zvířatech, geologii i ochraně přírody.

Odpoledne šnorchlujeme v čisté vodě, kde se prohánějí želvy a rejnoci, ze břehu mě přitom pozorují tučňáci galapážští, což je jediný druh tučňáka, který žije poblíž rovníku. Před západem slunce stoupáme na vyhlídkový bod na ostrově Bartolomé, z jehož vrcholu se otevírá nádherný výhled na divokou vulkanickou krajinu a okolní ostrovy. Večer si pak s ostatními na vyhlídkové palubě u vína prohlížíme fotky a vyprávíme zážitky.

Nejosamělejší ostrov Galapág

V noci přeplouváme k ostrovu Genovesa. Zatímco spíme, náš katamarán si to razí oceánem k jednomu z nejizolovanějších ostrovů na Galapágách. Ráno už kotvíme v nádherné uzavřené Darwin Bay, která kdysi vznikla zatopením sopečného kráteru. Ze skalnatých útesů nás pozorují terejové a rybáci a stovky dalších opeřenců krouží po obloze nad námi.

Procházka po ostrově je pro mě úplně nový zážitek – divocí ptáci tu hnízdí na zemi a na větvích stromů a vůbec se nás nebojí, jako bychom byli neviditelní. Zvířata na Galapágách totiž nikdy nebyla lovena (kromě želv) a tedy neznají strach z člověka. Chlupatá mláďata fregatek a terejů bezmocně roztahují křídla a trénují tak létací svaly, zatímco jejich rodiče v klidu přihlížejí.

Odpoledne si půjčuji mořský kajak a jedu se projet po zátoce. Objevuji malou lagunu u pobřeží, ve které si hraje několik malých lachtanů a vjíždím s kajakem do mělké vody. Je to jakási lachtaní školka, ve které mláďata trénují plavání, jedno honí druhé, občas se lehce kousnou do kožichu a evidentně si užívají vodního prostředí. Jejich matky se mezitím líně povalují na písečné pláži a odpočívají po náročném lovu.

Vulkanická krajina některých ostrovů má svoje kouzlo. Autor s lachtanem

Mezi vulkány

Po celou dobu plavby jsme viděli jen několik málo dalších lodí a na souši jsme povětšinou v naší malé skupince sami. Nyní míříme do nejvzdálenějšího koutu Galapág, kterým je západní pobřeží ostrova Isabela a ostrov Fernandina. Jsme v jakési obrovské zátoce a kolem dokola nás se z moře tyčí aktivní vulkány.

U divokého mysu Punta Vicente Roca se po vydatné snídani naloďujeme do motorových člunů a pozorujeme delfíny, nelétavé kormorány a zajímavé ryby, zvané sunfish (česky měsíčník). Vrcholem dne je koupání v „čistící stanici želv“, které sem připlouvají, aby si od drobných rybek a krevet nechaly očistit své krunýře. Desítky želv se vznášejí v mělké zátoce a vůbec mi nevěnují pozornost, když kolem nich proplouvám v těsné blízkosti.

Na ostrově Fernandina objevujeme asi největší kolonii mořských leguánů. Stovky ještěrů se tu vyhřívají na slunci a nastavují slunečním paprskům svá černá těla, prochladlá po dlouhém pobytu ve vodě. Tito až metr dlouzí galapážští endemité vypadají skutečně prehistoricky a impozantně a poskytují vděčný a fotogenický námět. A protože se téměř nehýbou, můžeme je fotit do omrzení.

Kráter sopky Sierra Negra je považován za druhý největší kráter na světě, hned za africkým Ngorngoro. Mořský leguán - galapážský endemit, vejcorodý ještěr dlouhý až jeden metr. Najdeme ho vesměs na všech ostrovech.

Zajímavým cílem je kráter sopky Sierra Negra, který je považován za druhý největší kráter na světě, hned za africkým Ngorngoro. Kráter o průměru 10 km leží ve výšce 1100 m a téměř k jeho hraně vyjedeme jakýmsi kodrcavým busíkem, zvaným „chiva“. Od parkoviště zbývá přibližně hodina výstupu než se dostanu ke hraně kráteru a můžu obdivovat úchvatný pohled na lávová pole hluboko pode mnou.

Život na vodě i pod vodou

Nejzábavnější chvíle nastávají, když skočíte do vody. Nemusíte být ani potápěči, vystačíte si se šnorchlem, maskou a ploutvemi a podmořský svět patří jen vám. Nořím se do vody a na první dojem to vypadá, že oproti barevným korálovým útesům je to nuda. Pak se ale kolem mě najednou mihne obrovská želva a já propadám euforii. Želvám pod vodou stačím, navíc se vůbec nebojí, takže je mohu pozorovat, potopit se k nim na dno a dokonce je pohladit po krunýři.

Naši skupinu několikrát ve vodě doslova odrovnali zvědaví lachtani, kteří kolem nás při šnorchlování proplouvají v těsné blízkosti a svádějí nás k hrátkám pod vodou. Pozoruji také lovící tučňáky a mořské leguány, kteří se pod vodou doslova pasou na mořských řasách. Ten pohled na hrozivě vypadající černé ještěry opravdu připomíná jurský park.

Podvečerní výhled na ostrově Bartolomé

Ke konci plavby máme štěstí, protože můžeme navštívit místo, kde se ve skalních štěrbinách vyhřívají žraloci lagunoví. Nejprve jen tak opatrně nakouknu, jestli se mi to nezdá a ten stín je opravdu žralok. Poté, co si dodám odvahy, zjišťuji, že tyhle metr a půl dlouhé paryby se sem uchýlily za odpočinkem a teplou vodou a na moje maso rozhodně nemají chuť. Zážitek, kdy proplouvám kolem těchto králů moří, se nedá popsat, to se musí zažít!

Galapážská „velká 15“

Těchto 15 druhů galapážských zvířat je považováno za obzvláště atraktivní. Pokud všechna nespatříte během plavby, nesmutněte – alespoň budete mít důvod se na Galapágy vrátit!

1. Albatros galapážský, Galapagos/waved albatross (Phoebastria irrorata)

Je to jediný tropický druh albatrosa a zároveň největší pták Galapág s rozpětím až 2,5 m. Tito ptáci hnízdí od dubna do prosince. Pozorovat je můžeme především na ostrově Española.

2. Terej modronohý, Blue-footed boobie (Sula nebouxii)

Při námluvách samci široce roztahují křídla, vztyčují ocas a hlavu se zobákem namířeným vzhůru, „tančí“ kolem samice a představují jí své modré končetiny. Můžeme je pozorovat po celém souostroví, ale největší hnízdní kolonie najdeme na ostrovech Española a North Seymour.

3. Terej tichomořský, Nazca booby (Sula granti)

Snadno rozpoznatelný černo-bíle zbarvený terej. Hlavní kolonie jsou na ostrovech Genovesa, Española a Floreana.

4. Terej červenonohý, Red-footed booby (Sula sula)

Tento terej má nejpočetnější populaci, přesto jej zahlédnete spíše vzácně, protože loví na okrajích souostroví. Hnízdí zejména na ostrovech Genovesa a San Cristóbal.

5. Kormorán galapážský, Flightless (Galapagos) cormorant (Phalacrocorax harrisi)

Tento největší a nejtěžší druh kormorána hnízdí pouze na ostrovech Isabella a Fernandina. Je to jediný nelétavý druh kormorána.

6. Plameňák karibský, American Flamingo (Phoenicopterus ruber)

Na Galapágách najdeme malou roztroušenou populaci rezidentních plameňáků, žijí jen tam, kde mají dostatek potravy, kterou jsou krevety.

7. Fregatka vznešená, Magnificent frigatebird (Fregata magnificens) a

Fregatka obecná, Great frigatebird (Fregata minor)

Dva druhy fregatek obývají ostrovy, jsou to skvělí letci, kteří dovedou jiným ptákům krást potravu.

8. Káně galapážská, Galapagos hawk (Buteo galapagoensis)

Největší endemický dravec Galapág je na vrcholu suchozemského potravního řetězce. Žijí na neobydlených ostrovech Santa Fe, Española, Santiago a Isabela, kde se živí převážně ještěrkami lávovými.

9. Leguán galapážský, Galapagos land iguana (Conolophus subcristatus)

Ostrovní endemit, který se živí rostlinnou potravou a napomáhá tak rozšiřování semen. Ze tří suchozemských leguánů je na ostrovech nejběžnější.

10. Leguán mořský, Marine iguana (Amblyrhynchus cristatus)

Galapážský endemit, vejcorodý ještěr dlouhý až jeden metr, najdeme ho vesměs na všech ostrovech. Žije u mořské hladiny a loví za odlivu během nehlubokých ponorů, které trvají až 10 minut.

11. Leguán bledý, Santa Fe land iguana (Conolophus pallidus)

Tento leguán žije jen na ostrově Santa Fe, má bledší zbarvení, které jej dokonale maskuje a je tedy hůře spatřitelný než jiní leguáni.

12. Tučňák galapážský, Galapagos penguin (Spheniscus mendiculus)

Jediný z tučňáků, který trvale žije na rovníku. Líná 2x ročně a nemá danou dobu hnízdění. Je to jeden z nejmenších tučňáků světa.

13. Lachtan mořský, Galapagos sea lion (Zalophus wollebaeckii)

Vzdálený a menší příbuzný lachtana kalifornského obývá pláže a pobřeží většiny ostrovů. Samci jsou mnohem větší než samice a mohou vážit až 360 kg.

14. Lachtan galapážský, Galapagos fur seal (Arctocephalus galapagoensis)

Nejmenší ze všech ploutvonožců, samice váží okolo 30 kg a samci max. 80 kg.

15. Želva sloní, Galapagos giant tortoise (Chelonoidis nigra)

Největší ze všech želv světa může vážit až 250 kg. Jsou to typičtí býložravci, spásající vegetaci ostrovů. Žijí jen na Galapágách a na každém ostrově najdeme jiný poddruh, který se liší především tvarem krunýře.