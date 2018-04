Fuerteventuře vládne písek a vítr

Nekonečné písečné pláže na druhém největším kanárském ostrově Fuertevertura

A tak zatímco se turisté na Špicberkách rádi třesou zimou, v Římě pachtí za památkami, v Hongkongu za nákupy a v Las Vegas si plní či vyprazdňují kapsy,na Fuerteventuře mají na výběr prakticky pouze ze dvou možností: v klidu odpočívat, nebo se oddávat vodním sportům. K tomu je ostrov ideálně uzpůsoben. Na první pohled je sice nezáživný až nudný,ale ve skutečnosti jsou jeho části rozdílné jako nebe a peklo. »Fuerteventura je krajinou bez kompromisů. Člověk se pro ni musí rozhodnout, být připraven ji vnímat. Ten, kdo tak učiní, bude jen těžko odolávat jejímu kouzlu,« píše se v jednom průvodci o ostrově. Jak tedy vypadá program v nebeské části? Ráno se namaže tělo krémem, nasadí kšiltovka a sluneční brýle. Tisíce lidí vyrážejí na procházku. Nemíří ani do lesa (ten by zde ostatně marně hledali), ani do města. Jdou na pláž a pak jdou po pláži. Právě procházky po plážích jsou vyhlášenou specialitou Fuerteventury. Pobřeží ostrova je dlouhé přes 325 kilometrů a z toho skoro na polovině padají až téměř do moře strmé kopce. Ovšem to, co uvidíte na zbytku pobřeží, nelze najít například nikde v známých střediscích Středomoří. Jenom oficiálních pláží je na 150. Písečné mají pětapadesát kilometrů. Pokud se procházíte na severu na Playa de Corralejo, tak určitě narazíte na místní přírodní zázrak, na kousek nefalšované pouště,na duny,kterým tady říkají El Jable. Vbořte své nohy do tohoto území věčného písku. Budete se cítit jako při sledování dokumentárního filmu ze Sahary: všude jenom písek, písek a písek. Duny, malé převisy, mírně zvlněný terén. A pokud se už procházíte na jihu, na poloostrově Jandía, tak narazíte na další přírodní zázrak, na stejně nefalšovaný kousek Sahary, také na písečné duny, kterým se i tady říká El Jable. Opět písek, písek a písek. Jenže zde - dejme tomu nalevo od silnice vedoucí do vesničky La Pared - jsou ty duny trochu jiné. Když více zafouká, vytvoří se nové duny přímo před vašima očima. Můžete tomu i věřit, žádná fatamorgána to nebude. Kromě procházek se můžete na mnoha místech Fuerteventury potápět, protože zdejší moře je pestré,barevné a čisté. Za ráj potápěčů je považován blízký ostrůvek - Isla de Lobos. A ti, kteří se nehodlají věnovat pouze procházkám a lenošení, většinou stojí na surfech a nechají se unášet po vodní hladině, protože jenom málokdy zde nefouká vítr. Pro surfaře je to pravé požehnání, ostatním pomáhá zmírňovat teplé dny. A kdeže je to peklo? Na druhé, západní straně ostrova. Jsou to místa poněkud drsná, kde prakticky vše ovládá příroda, kde je na ní člověk při vší své síle a dovednosti malý. K opce zde prudce sestupují k pobřeží, divoké vlny otřásají pevninou a na mnoha místech nedovolují vstoupit smrtelníkovi do vod. A na mnoha místech je živel tak silný, že pokud smrtelník přece jenom neodolá pokušení, může jeho tělo v několika vteřinách zmizet v rozbouřeném moři. I proto jsou tak nádherné pláže, jako je Cofete a Barlovento na západní straně ostrova, pro plavce prakticky zapovězeny. Chce to připomenout, že ani těm nejodvážnějším se nedoporučuje, aby tady pokoušeli štěstí. Většinou jej nebudou mít. Koupat se v případě dobrých podmínek dá na západě Fuerteventury v El Cotillo. Surfaři ale na západě přesto hledají »štěstí«. Lépe řečeno, hledají co největší vlny. A často je nacházejí. Není totiž výjimkou, že na pobřeží se valí voda ve výšce malého domu - místní udávají například osm metrů. Při pohledu na tento údaj se může našinec chytat za hlavu a hovořit o mdlém rozumu, ale moře je zde neskutečně silné a neradno jej podceňovat. Zdatný surfař však zdolá i tuto překážku, ale pokud nevládne profesionálně prknem, tak to je lepší vyrazit na procházku po pláži. Zajímavostí Fuerteventury je i to, že zde najdete prakticky jediné větší město, v našich měřítcích spíše městečko. T o proto, že správní centrum ostrova Puerto del Rosario má jenom dvacet tisíc obyvatel. Přitom ještě před dvě stě lety se na území dnešního hlavního města pásla pouze stáda koz. Většinou to bylo ospalé místo, které ožilo například až v roce 1975, kdy sem byly přeloženy útvary španělské cizinecké legie z Afriky. Turisty zde ovšem ve dne příliš nepotkáte, protože zde nepotkáte ani žádné větší historické či architektonické památky. Je to ale jedno z mála míst na ostrově, kde je alespoň nějaký noční život. Dalším centrem je severní Corralejo. Tady se kromě pláží korzuje podvečer a večer po hlavní ulici - Calle del Generelísimo Franco - a navštěvují obchody, restaurace a cukrárny. Druhým nejvýznamnějším turistickým centrem je poloostrov Jandía. Pokud zde bydlíte, nezapomeňte navštívit městečko Morro Jable. Tato bývalá rybářská osada se do současnosti nezpronevěřila svému odkazu a v mnoha vynikajících rybích restauracích u přístavu můžete ochutnat čerstvé plody moře. Vnitrozemí Fuerteventury není nijak výrazné. Osady však mají svoji typickou poklidnou atmosféru, z které je nemůže vyrušit ani návštěva turistů. Jedinou výjimkou bývají »fiesty«. Jedná se většinou o oslavy místních náboženských patronů, ale spíše než s modlitbami (s těmi samozřejmě také) se setkáte s veselím, hudbou, dobrým jídlem a ohromným množstvím pití. »Když svátek, tak přece s řádnou oslavou,« dodávají k tomu místní obyvatelé. Cizinci se rádi přidají, protože na Fuerteventuře je o zábavu většinou nouze.Na Fuerteventuru pořádá v České republice zájezdy pouze cestovní kancelář Fischer. Let trvá čtyři a půl až pět hodin. Ceny zájezdů se pohybují zhruba od 14 000 korun výše. Individuální výlet je v každém případě o něco dražší. Ostrov je především poměrně těžko dostupný jiným způsobem než letadlem.Na ostrov můžete jet prakticky kdykoli v roce. Oproti jiným kanárským ostrovům (vyjma Lanzarote) je zde o dva až tři stupně tepleji. »Nejstudenější« měsíce jsou prosinec, leden a únor, kdy je průměrná teplota kolem 21 stupnů. Nejtepleji je v červenci, srpnu a září, kdy bývá až 29 stupňů. Okolní moře je nejvíce na 23 stupňů - ohřáté v září a říjnu, to je podle průvodců také ideální čas k návštěvě. Nejstudenější voda je v únoru, březnu a dubnu: 18 stupňů. Na ostrově prší málo, v letních měsících prakticky vůbec, v zimě asi tři-čtyři dny do měsíce.Ostrov je velmi bezpečné místo a pokud něco hrozí, tak občas prudký vítr. To pak bývá moře rozbouřené a nedá se koupat a vítr také zvedne jemný písek, který je velmi nepříjemný. K podobným jevům ale dochází zřídka. Buďte velmi opatrní při opalování, protože je zde sluneční záření až dvakrát intenzivnější, než ve Střední Evropě. Dobrý opalovací krém, sluneční brýle a pokrývka hlavy jsou nezbytností.Nenechte si ujít gofio, které se připravuje z pšenice, kukuřice či ječmene a podává se místo chleba. Pak omáčku mojo picon. A zkuste samozřejmě i papas arrugadas - malé brambory na loupačku vařené v slané mořské vodě. Ale pozor, tato jídla ve vašich hotelech nedostanete. To musíte do místní restaurace.