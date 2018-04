Fuerteventura - nepřekonatelné pláže

Proboha, proč jsem zde už dávno nebyl? Tak se ptá cizinec, když zažije neopakovatelnou atmosféru jedné z největších místních slavností - Fiesta de Nuestra Seňora de la Peňa ve Vega de Río de las Palmas.

Proboha, kde to vlastně končí a kde začíná? Tak dumá Středoevropan, když se vydá na cestu plážemi poloostrova Jandía. Začne v Morro Jable a skončí v Costa Calma. Jenže to je skoro třicet kilometrů. A v podstatě samé pláže, pláže a pláže. S tím nejjemnějším pískem.

Proboha, můžete se ptát po procházce na jižních plážích, proč jsem nebyl radši tady? To když dorazí na písečné duny u Corraleja, lemující pobřeží na severu ostrova.

"Krásnější, delší a kvalitnější pláže na Kanárských ostrovech nenajdete," říká k tomu Petra Jarolímková, která zde pracuje pro cestovní kancelář Fischer. "Ideální jsou i podmínky pro windsurfing."

Ani vnitrozemí ostrova samozřejmě nepostrádá různá překvapení, ale Fuerteventura, to jsou především nekonečné pláže s jemným zlatavým pískem, které zaujímají výjimečné postavení i ve světovém měřítku.

Místní specialitou, které se podrobují téměř všichni, jsou tedy procházky po plážích.

Při těchto cestách se dostanete až na místa, kde budete skutečně sami. Pokud chcete mít jistotu, že tomu tak bude, jděte dál od center v Morro Jable a Corraleju.

Při putováních po plážích budete potkávat nudisty či ženy nahoře bez. Může se to zdát na první pohled atraktivní, i opak však bývá pravdou. Ne vše je potěšením pro oko. Navíc se téměř zdá, že by zde mohly probíhat konverzační kursy němčiny, protože většina lidí našlapujících na jemný písek hovoří jazykem Goethovým.

Ostrov je zatím místem, kde se dá vychutnat nerušený klid. Otázkou ovšem je, jak dlouho ještě? V roce 1993 sem přijelo 400 000 turistů, loni už jeden a půl milionu a jejich počet nadále stoupá. Krásné a v mnohém nepřekonatelné pláže zde zůstanou. Klid také?



NÁŠ TIP:

Na ostrově se většinou bydlí u písečných dun na severu, nebo u dlouhých pláží na jihu. Ale zkuste vyrazit na den na výlet do vnitrozemí a navštívit Pájaru, Antiguu či Betancurii. Tam poznáte zajímavou strohost sopečného území. Výlet se dá podniknout i na blízký ostrov Lobos či se nedaleko od něj potápět.