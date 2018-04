Atlantské pláže jako žádné jiné. Průvodce Fuerteventurou

Stokrát se můžete zaklínat, že vás pláže nebaví, a přesto se nejspíš z Fuerteventury budete vracet s pocitem, že tohle bylo asi nejkrásnější moře, které jste kdy viděli. Pláží je na Fuerteventuře opravdu dostatek a kromě několika výjimek, položených v zázemí nečetných turistických letovisek, nebudete mít problém najít si tu soukromí daleko od ostatních rekreantů. Na přelidněné středomořské resorty se tu příjemně zapomíná.

Malpaís znamená Špatná země

Kdyby vás ovšem se zavázanýma očima vysadili nikoli na pobřeží, ale ve vnitrozemí Fuerteventury, první dojem by byl nejspíš docela pochmurný. Krajinu téměř prostou jakékoli vegetace ovládají šedivé a hnědé barevné tóny, obzor oživují desítky přísně působících sopečných kuželů.

Výhled na vnitrozemí Fuerteventury z Miradoru de Morro Velosa

Ne nadarmo se centrální oblast Fuerteventury nazývá Malpaís Grande, tedy v překladu Velká špatná země. Vyprahlá krajina ztuhlých lávových proudů má zoufalý nedostatek srážek a uchytí se tu jen sporé porosty těch nejodolnějších rostlinných druhů, vesměs sukulentů.

Nedostatek srážek je na Fuerteventuře daný tím, že žádná ze zdejších bývalých sopek není na rozdíl od ostrovů Tenerife nebo Gran Canaria příliš vysoká. Nejvyšší bod ostrova, Pico de la Zarza, měří jen 812 metrů. Pasátové větry tu sice vanou skoro neustále, ale oblaka se na nízkých svazích Fuerteventury srazí jen málokdy a déšť je zde proto vzácný i v zimě. Teploty i v chladnější části roku přitom zůstávají příjemné, kolem 22 °C přes den, což z Fuerteventury dělá ideální celoroční destinaci.

Větrný mlýn v Llanos de la Concepción

Vyprahlou krajinu vnitrozemí naštěstí oživují malebné siluety větrných mlýnů a od tmavého povrchu se odrážejí i světlé fasády vesnických domů.

Větrné mlýny se tady začaly stavět v 17. století. V dobách, kdy se na Fuerteventuře ještě pěstovalo obilí, sloužily k mletí zrna. A kdybyste se měli zajet podívat jen do jediné vesnice ve vnitrozemí, tak se vydejte do Betancurie. Toto bývalé hlavní město ostrova je malebně stulené v hluboké kotlince a množství palem mu propůjčuje vzhled severoafrické oázy.

Betancuria bývala hlavním městem ostrova

V závětří jako v Karibiku

Co Fuerteventuře možná schází ve vnitrozemí, to vám bohatě vynahradí pobřeží. Pláže jsou zdejší největší atrakcí a věřte, že je z čeho vybírat. Celkem jich na ostrově napočítáte víc než stovku.

Východní pobřeží ostrova je odvrácené od větru, voda tu bývá klidná a scenérie jaksi vyhlazenější. Playu de Corralejo v severovýchodní části Fuerteventury lemuje široké pásmo písečných dun a až vás přestane bavit lenošení u moře, vydejte se do nich aspoň na krátkou obchůzku. Iluze saharské pouště bude dokonalá. Ostatně k africkým břehům Západní Sahary je to odtud jen málo přes stovku kilometrů.

Pravým klenotem pláží na východě je nekonečná Playa de Sotavento (v překladu "odvrácená od větru") při jižním cípu Fuerteventury. Táhne se v délce asi 20 kilometrů a když na ni pohlédnete z pobřežních vyvýšenin, uvidíte, jak nádhernými tóny modré a tyrkysové barvy tu moře hraje.

Playa de Sotavento

Na rozdíl od Playa de Corralejo se k centrální části Playa de Sotavento můžete autem dostat jen na jediném místě, což předem vylučuje masy návštěvníků. Vzhled pláže závisí na aktuálním stavu mořského dmutí, při odlivu se tu tvoří několik set metrů široké písečné lavice a dočasné mělké laguny.

Rozcestník u Betancurie "Turistická míle" v Caleta de Fuste Saliny u Caleta de Fust

Hřmící příboj na západě

Západní pobřeží Fuerteventury je docela jiná káva. Břehy tu jsou většinou skalnaté, lemované nízkými útesy, do nichž bez přestání buší vysoké vlny.

O úplně bezpečném koupání tu často nemůže být řeč a spíš než do vody vás to tu možná bude lákat k procházce podél pobřeží. Nespoutaný živel se připomíná všem smyslům. Je to pastva pro oči, uši registrují neustálé hřmění vln a za chvíli se nejspíš začnete po těle trochu drbat. Tak silně je vzduch prosycen solí.

Aguas Verdes, pohled na pobřežní útesy

Na kratší či delší výlet nad západními útesy se můžete vydat třeba od malého letoviska Aguas Verdes nebo z vesnice Ajuy, od pláže příznačně nazvané Playa de las Muertos (Pláž mrtvých). Nad hřmícím příbojem budete skoro jistě sami a sporé stezky nejsou většinou značené. Není ale třeba se ničeho obávat – prostě se držte linie pobřeží, obcházejte boční údolíčka a až vás to přestane bavit, vraťte se zpět.

Konec světa má jméno Cofete

Krajinnou perlou Fuerteventury je nejjižnější výběžek ostrova, úzký poloostrov Jandía. Je to ale drsná krása. Páteř jen několik kilometrů širokého pruhu země tvoří poměrně vysoké holé kopce a skály, které snad každému evokují slovní spojení "měsíční krajina". Moderní civilizace končí v letovisku Morro Jable, dál už vede jen hrbolatá prašná silnice.

Nenechte se odradit a pokud máte auto, pokračujte dál. Váš cíl se jmenuje Cofete, bohem zapomenutá osada nad severním návětrném pobřežím poloostrova Jandía. Po dvanácti kilometrech prašné cesty se vydrkotáte do sedla, ze kterého konečně spatříte pláž Playa de Cofete.

Playa de Cofete, pohled ze sedla silnice od Morro Jable

Surrealistickou scenérii, sestávající vesměs ze smutných šedivých skalisek, dotváří v pozadí zahaleném vodní tříští nekonečná a zcela liduprázdná pláž. Lemuje ji bílá linka zuřivého příboje. Tísnivý pocit nejspíš umocní prudký vítr, který v sedle fouká téměř neustále.

Zdá se sice nemožné, abyste odtud až k moři dojeli autem, ale jde to. Po dalších osmi kodrcavých kilometrech a několika stovkách zatáček vjedete mezi nuzné domky osady Cofete a když správně odbočíte, tak po pár minutách konečně dorazíte až k moři. Dál se jet nedá.

Playa de Cofete

Na vymoženosti typu plážových kiosků či sprch se sladkou vodou na Playa de Cofete samozřejmě není ani pomyšlení. Hoďte na záda batoh s pitím a ručníkem a vyražte kamkoliv podél moře. Plavky jsou tady i pro stydlíny zbytečnou rekvizitou.

Divoký příboj vám nejspíš nedovolí víc, než s několikametrovými vlnami jen trochu laškovat, ale vy jste se přece neobtěžovali až sem proto, abyste leželi v klidné mořské zátoce. Zato pokud jste si jeli pro zmatený pocit poutníka na konci světa, jste na správné adrese.