Frýdlantští opravují věž

"Dělali jsme na ní střechu, ale zábradlí, stříšku nad hodinami a řadu klempířských prací, na ty jsme ještě nesáhli," uvedl starosta Frýdlantu Jindřich Wurm. "Musíme počkat na posudek statiky celé věže. Pískovcové části, které nesou radniční ochoz, leží totiž na návětrné straně a jsou již značně poničené. Kyselé deště na nich zanechaly své stopy. Do poloviny příštího roku však už věž snad bude zase v pořádku." Uvnitř je radnice opravená. "Původní podobu jsme vrátili obřadní síni, podařilo se nám zrestaurovat svítidla, výmalby na chodbách či barevné vitráže. Opravili jsme také všechny historické dveře v budově a dvě původní místnosti, včetně kanceláře starosty. Teď už zbývá jen ta věž," doplnil Wurm.

Změn by mělo doznat také frýdlantské náměstí. "Chceme ho vyřešit jako skutečné historické centrum města. Až na knihovnu, kterou doopravíme do konce září, máme na náměstí všechny budovy nově zastřešené. V příštích letech se začneme věnovat dlažbě," poznamenal Wurm. "Musíme zlikvidovat asfalt a plochu vydláždit. Doplnit veřejné osvětlení, lavičky, vše by mělo dostat jednotný ráz. Náměstí už vypadá o poznání lépe než před lety."

Frýdlantští dokonce i koketují s myšlenkou, že by se do centra vrátila zbouraná kašna se sochou Albrechta Valdštejna. "Součástí našich představ o podobě náměstí je i kašna. Ta stávající se sem nehodí. Vzhledem ani historicky," řekl Wurm. "O replice původní kašny i se sochou Valdštejna uvažujeme. Uvidíme."