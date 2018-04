Freeskiing v Česku stále pokulhává. Neprávem, říká náš NEJ jezdec

Twintipů neboli lyží do parku a do terénu, které mají zvednuté "špičky" vpředu i vzadu je sice vidět čím dál víc, ale nedá se to ani zdaleka srovnat se Západem. Dalo by se namítat, že na českých kopcích nejsou pro širší lyže podmínky. Opak je ale pravdou.

Na relativně špatně upravovaných sjezdovkách mají obřačky a slalomky smysl možná pro několik ranních jízd, pak už by ale byly daleko vhodnější lyže z kategorie all mountain a širší. Navíc jen menšina sjezdařů umí využít potenciál sjezdovkových speciálek (obřaček a slalomek), které mezi českými lyžaři patří nadále k nejoblíbenějším.

Ale netýká se to jen našich hor. Čeští lyžaři s sebou táhnou své obřačky a slalomky i do Alp, kde jsou možnosti pro využití freeski mnohonásobně větší.

Nejenom my freerideři obecně považujeme normální freeridovou lyži za nejlepší univerzálku. Na sjezdovce ještě pořád funguje (s výjimkou těch aljašských, extra širokých speciálek) a v terénu nebo na rozježděné sjezdovce je jako doma. Kde tedy je ten zakopaný pes?

Není to jen o extrémech

Většina lidí vnímá freeskiing pořád jako nebezpečnou věc. Není se čemu divit, když vše, co vidí, jsou skoky ze skal často hlavou dolů nebo padající laviny, v lepším případě těsně za jezdcovými zády.

Realita freeridingu je ale jinde. Freeriding nejsou jen extrémní sjezdy na hranici možností. Jsou to i zatáčky v prašanu 50 metrů od sjezdovky, šlapání s lyžemi na zádech nebo na pásech jen o kousek dál, než jezdí ti ostatní. Nebo pití čaje na kopci před posledním sjezdem v zapadajícím slunci.

Prašan přitom, dle mého názoru, může být pro každého trochu pokročilého lyžaře. Jen s jedním důležitým dodatkem. Překročením hranice sjezdovky se člověk vystavuje zcela jinému režimu. Úzký pás prostoru vyhrazený sjezdovkou se změní ve 360 stupňů svobody. Téměř nekonečné svobody, která však má svá pravidla.

Svoboda pro každého

Kdo je R. Kaleta Robin Kaleta Robin Kaleta (28 let) je nejlepší český freerider a BASE jumper, dlouholetý propagátor zejména lyžování ve volném terénu. Má za sebou pěknou řádku mezinárodních úspěchů, filmů a samozřejmě velkých sjezdů volným terénem po celém světě včetně Aljašky. www.freeridecamps.cz

Nemalé riziko srážky s jiným lyžařem střídá neznámo. Péči a dohled ski patrol musí nahradit zodpovědné chování každého jezdce. Při dodržování několika poměrně snadných principů a používání správného vybavení si ale může takřka každý zcela bezpečně užívat svobody, romantiky, menších či větších extrémů, focení nebo čehokoli, co ho baví. Prostor pro seberealizaci je obrovský.

Abychom tedy dokázali, že freeriding může provozovat opravdu každý lyžař, aniž by to byl Ondra Bank, Tomáš Kraus nebo dobrodruh hledající výzvy a nebezpečí, připravili jsme volný seriál článků o freeskiingu.

Nakousneme některá tabu a ožehavá témata a současně seznámíme se specifiky freeride a all mountain lyží, které budeme testovat na freeridecamps.cz.